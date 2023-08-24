أمين اقتصادية "حماة الوطن": عضوية مصر فى "بريكس" تضمن توافر السلع الاستراتيجية

قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية، بحزب حماة الوطن، إن انضمام مصر لـمجموعة بريكس فرصة قوية جدًا لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وسيحد من سيطرة الدولار على المعاملات التجارية والاستيراد والتصدير، ويزيد معدلات الصادرات.

وأضاف أنه سبق دعوة مصر، للانضمام لبريكس يناير 2024 القادم الدخول كعضو في بنك التنمية التابع لبريكس.

تعزيز العلاقات السياسية الجديدة

وأكد المهندس أحمد تيسير، أن انضمام مصر لبريكس يعزز من العلاقات السياسية الجيدة التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وستكون أيضًا مصر بوابة لمنتجات مجموعة بريكس لإفريقيا من حيث نفاد وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بهم للاستفادة من السوق الإفريقية.

وأشار تيسير إلى أن الدول أعضاء التكتل ستعمل على زيادة وارداتها من مصر؛ لتغطية قيمة صادراتها كي تتمكن من التعامل بعملاتها المحلية فيما بينها، وستعتمد هذه الدول سياسة إحلال الدول الأعضاء محل من هم خارج تجمع بريكس في استيراد احتياجاتهم.

وأوضح على وجود ميزة مهمة أيضًا في انضمام مصر لتحالف بريكس، وهي ضمان توافر استيراد السلع الاستراتيجية من قمح وذرة وصويا وأرز وزيوت بالعملة المحلية لمصر من الدول الأعضاء، خاصة أن اقتصاد الدول الأعضاء يمثل قرابة 30% من حجم الاقتصاد العالمي و42% من تعداد السكان عالميًا تقريبًا.

قروض ميسرة

وأضاف أنه سيكون أمام مصر فرصة للحصول على قروض ميسرة بفائدة منخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، بما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدولي.

وأشار المهندس أحمد تيسير إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس سيعزز من ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته التمويلية وهيئات التصنيف الدولية للاقتصاد المصري، مما سيكون لها مردود إيجابي على جذب الاستثمارات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة والحد من الطلب على الدولار، ويمكن الاقتراض بفائدة بسيطة من بنك التنمية التابع لتجمع بريكس، ومصر عضو فيه.