الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: الانضمام لمجموعة بريكس لن يؤثر على طبيعة العلاقات مع أمريكا

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

 قال الكاتب الصحفي سعيد عبد الله إن انضمام الدول الحديثة التي تم الإعلان عنها اليوم لعضوية البريكس سيعود بالنفع عليهم وسيعزز من قوة المجموعة بالكامل، وكانت مصر والإمارات والسعودية من بين الدول التي تم انضمامها اليوم.

 عضوية البريكس 

أكد سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “منتصف النهار” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، إن رئيس جنوب إفريقيا قبل انعقاد القمة أكد أن انضمام جنوب افريقيا للبريكس لا يعني قطع العلاقات مع القوى العظمى الدولية الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لذا لايوجد تضارب في العلاقات بين الدول المنضمة للبريكس وباقي دول العالم. 

في السياق، قال علي الحمودي، المحلل الاقتصادي إن منظمة البريكس تشكل أكثر من 40% من إجمالي سكان العالم، كما أن الناتج المحلي لهذه الدول مرتفع بصورة كبيرة، ولهذا تحالف البريكس سيعزز من حركة التنمية والتجارة بين الدول الأعضاء.

 التعامل بالعملات المحلية 

وتابع "سنرى صدى المشاركة في البريكس في المستقبل القريب خاصة في ظل التعامل بالعملات المحلية بدلاً من الدولار".

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سعيد عبدالله القاهرة الإخبارية البريكس الانضمام للبريكس علي الحمودي

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