الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

مصر تنضم لمجموعة بريكس.. ما الاستفادة؟ (إنفوجراف)

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

دعت مجموعة بريكس، اليوم الخميس، مصر إلى الانضمام إليها بعضوية كاملة، بدءًا من يناير عام 2024.

ويمثل انضمام مصر إلي مجموعة دول بريكس خطوة مهمة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، وهو نا نستعرضه في الإنفوجراف التالي.

ما الاستفادة من انضمام مصر لبريكس؟

ويوفر انضمام مصر إلى تجمع بريكس تسهيل التبادل التجاري مع الدول الأعضاء، والتعاون التجاري بالعملة المحلية بديلا عن الدولار مما يساهم في تقوية قيمة عملة الدول الأعضاء، وارتفاع معدل الاستثمارات المشتركة بينهم.

بعد انضمام مصر.. ما هو تجمع بريكس وما أهميته؟

23 دولة على قائمة الانتظار.. «القاهرة الإخبارية» ترصد كواليس اجتماعات «بريكس»

وثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، دعوة مصر إلى الانضمام لمجموعة بريكس، معربًا عن تطلعه لإعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية.

ومن المقرر أن تنضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وإيران إثيوبيا والبرازيل إلى مجموعة بريكس بداية من العام المقبل.

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