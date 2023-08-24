الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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23 دولة على قائمة الانتظار.. «القاهرة الإخبارية» ترصد كواليس اجتماعات «بريكس»

بريكس
بريكس

قال الإعلامي أحمد بشتو، لفضائية القاهرة الإخبارية، إن هناك توقعات بقبول أعضاء جدد بـ مجموعة “بريكس”، بعد إعلان المجموعة اليوم، موافقة على انضمام 6 دول جديدة من بينها مصر، مُشيرًا إلى أن 23 دولة أعلنت عن رغبتها في الانضمام للمجموعة.

وتابع، على هامش قمة بريكس، أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، قال: “المجال مفتوح لدول أكثر وخاصا الدول الأفريقية فيما يسمى بـ “منتدى بريكس +” خلال الشهور أو العام المقبل بقمة كازان في روسيا”.

وأوضح أن أوجه الاستفادة من الانضمام  لمجموعة “بريكس” هو النمو والتنمية المستدامة وذلك الهدف الأساسي والأول بالنسبة لمجموعة دول “بريكس” استفادة من الدول المنضمة حديثا وإفادة لهذه الدول أيضا.

ونوه إلى أن أعضاء “بريكس” يريدون إجراء إصلاحات هيكلية في المنظمات الاممية خاصا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل إضفاء المزيد من الديمقراطية والفاعلية لدول الأكثر فقرًا، ولا يريدون انفرادا قسريا بالقرارات العالمية التي تؤثر على باقي دول العالم.

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