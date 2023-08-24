أمين عمال «حماة وطن»: الانضمام لمجموعة "بريكس" خطوة استراتيجية مهمة في تاريخ الاقتصاد المصري

أعرب محمد الحداد، أمين عمال الجمهورية بحزب حماة الوطن، عن سعادته البالغة لدعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس حيث افاد أن تلك الخطوة تعكس ثقة الدول أعضاء مجموعة بريكس فى السياسات التى تتبعها الدولة المصرية وخصوصًا السياسات الاقتصادية، ومصر على مدار العشر سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت طفرة ونمو هائل فى عدد المشروعات القومية وعلى كافة الأصعدة والمجالات وعلى سبيل المثال لا الحصر مشروعات البنية التحتية والمشروعات الزراعية والصناعية ومشروعات إنشاء وتطوير الموانئ البحرية على سواحل البحر الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى التقارير الدولية التي تعكس ثقة المجتمع الدولى في تخطي الدولة المصرية للأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الآن اقتصاديات العالم أجمع.

وأشار "الحداد" الى أن هناك من حملة ممنهجة للتقليل من شأن الإنجازات التى تمت على مدار العشر سنوات الماضية ولكن يشهد بتلك المشروعات عمال ومهندسين مصر الذين أنجزوا أعمالهم في الإنشاء والبناء والتشغيل، ولنعود بالزمن الى ما قبل 2014 ونتذكر كيف كانت مصر وكيف أصبحت الان سواء في مجال النقل والمواصلات أو الطرق أو مساحة الأراضي المنزرعة ولو تحدثنا عما تم من انجازات نحتاج إلى مجلد كبير لإحصائها وتوثيقها.

حملة الإشاعات

وأوضح الحداد، أن عدم توخى الحذر وعدم الانسياق وراء حملة الإشاعات المغرضة ونتحرى الصواب والرجوع إلى المصادر الرسمية لمعرفة الحقيقة.



مصر تنضم لبريكس

وتعقد اجتماعات بريكس هذا العام تزامنا مع اتجاهات ظهرت في بعض الدول من أجل التخلص من هيمنة الدولار على التعاملات والتجارة بين الدول، خاصة بعد العقوبات الغربية على روسيا عقب اندلاع الحرب الأوكرانية، والتي أدت لصعوبات في بعض التعاملات التجارية لعدد من الدول خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية.

وكان محل اهتمام زعماء مجموعة الدول الخمس الأعضاء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا توسيع التكتل، الذي يطمح إلى أن يصبح بديلاً جيوسياسيًا للمنتديات الأخرى التي يقودها الغرب مثل "مجموعة السبع".

من جانبه أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن مجموعة بريكس قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في المجموعة، مشيرًا إلى أن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير من العام المقبل 2024.