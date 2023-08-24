برلمانية: انضمام مصر لمجموعة "بريكس" دليل على ثقل الدولة المصرية

أشادت النائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب، عضو لجنة التضامن الاجتماعي، بانضمام مصر لمجموعة البريكس بحلول يناير 2024، مؤكدة أن هذا الأمر دليل قوي على مدى ثقل الدولة المصرية في المنطقة وقوتها ومكانتها، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على توفير فرص تمويلية كبيرة وفتح أسواق جديدة، وتخفيف الضغط على الدولار.

الأزمة الاقتصادية

وأضافت عضو مجلس النواب في بيان لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية بذلو جهودا كبيرة في مختلف المجالات من أجل النهوض بالدولة المصرية واقتصادها، وفتح أسواق جديدة، ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم أجمع.

وأشارت النائبة هند حازم حبيب إلى أن انضمام مصر لمجموعة البريكس له فوائد واسعة على المستويين الاقتصادي والسياسي، خاصة أنه ستتمكن مصر من توقيع اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء، وهو ما يساعد في تقليل ضغط الدولار، كما أنه يتيح لمصر الحصول على قروض من بنك التنمية التابع لتكتل البريكس.

مصر تنضم لمجموعة بريكس

كان رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن مجموعة البريكس قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في المجموعة، وقال إن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير من العام المقبل.

وأبدت العديد من الدول اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مع انعقاد القمة الخامسة عشرة للاقتصادات الناشئة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وتقدمت أكثر من 20 دولة بطلبات للانضمام إلى المجموعة، بما فيها الجزائر والسعودية والأرجنتين وبنجلادش وكوبا ومصر وإثيوبيا وإيران وفيتنام، وأعربت أخرى مثل المكسيك وباكستان وتركيا عن اهتمامها بالعضوية.

وتمثل بلدان "بريكس" 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42% من سكان العالم، لكن المجموعة غير متجانسة: فالدول الخمس، الموزعة في 4 قارات، لديها اقتصادات ذات نمو غير متكافئ.

ويقول مراقبون إن دخول دول جديدة إلى المجموعة قد يغير التوازنات الجيوسياسية للمجموعة، وتشترك بلدان "بريكس" في المطالبة بتوازن اقتصادي وسياسي عالمي متعدد الأقطاب.