رئيس "خارجية النواب": انضمام مصر لمجموعة "بريكس" يعزز مكانتها الدولية

أكد النائب كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر استطاعت ومن خلال سياستها الخارجية المتوازنة والمتزنة منذ عام 2014 أن تنسج علاقات وثيقة مع مختلف القوى الدولية وفى مقدمتها الدول الأعضاء في تجمع بريكس مما عزز مكانتها الدولية في إطار دبلوماسية التنمية التى انتهجتها مصر فى هذا الشأن.

وتابع كريم درويش، إن موافقة تجمع البريكس هو تجسيد للعلاقات الوطيدة من الدول الأعضاء بمصر والمصالح المتبادلة بينهم خلال الثماني سنوات الماضية، فضلا عن إعلاء مصر لقضايا الجنوب في المحافل الدولية ذات الصلة.



التبادل التجاري



وأردف درويش، إن موقع مصر الاستراتيجي والمشروعات القومية التي دشنتها في مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الموانئ البحرية يعزز مشروعات التكتل الرامية؛ لتحقيق التعاون الاقتصادى والتبادل التجاري.



وأشار كريم درويش أن مصر انتهجت برنامجًا اقتصاديًا منذ 2016 لتحقيق الإصلاحات المالية والنقدية، فضلًا عن القوانين والإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية، مما أهل مصر أن تكون من الاقتصادات الواعدة، وذات المكانة الاقتصادية المقدرة في المحافل والتجمعات الاقتصادية الدولية.

التعاون الاقتصادي



واختتم رئيس خارجية النواب بأن مصر تسعى لتحقيق التعاون الاقتصادى الدولي علي المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة والسلام للشعوب بمعزل عن سياسات الاستقطاب الدولي في ظل عالم يسوده الاعتماد الدولى المتبادل.

مصر تنضم للبريكس

تعقد اجتماعات بريكس هذا العام تزامنا مع اتجاهات ظهرت في بعض الدول من أجل التخلص من هيمنة الدولار على التعاملات والتجارة بين الدول، خاصة بعد العقوبات الغربية على روسيا عقب اندلاع الحرب الأوكرانية، والتي أدت لصعوبات في بعض التعاملات التجارية لعدد من الدول خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية.

وكان محل اهتمام زعماء مجموعة الدول الخمس الأعضاء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا توسيع التكتل، الذي يطمح إلى أن يصبح بديلاً جيوسياسيًا للمنتديات الأخرى التي يقودها الغرب مثل "مجموعة السبع".

من جانبه أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن مجموعة بريكس قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في المجموعة، مشيرًا إلى أن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير من العام المقبل 2024.