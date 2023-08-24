الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: انضمام مصر لعضوية تجمع "بريكس" يعكس قوة دورها المحورى والإقليمى

الدكتورة نيفين
الدكتورة نيفين

قالت الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن تواجد مصر ضمن تجمع «بريكس» يعكس قوة دورها المحوري والإقليمي، وأنه سيحقق لها مزايا كبيرة على المستوى التجاري والتنموي.

انضمام مصر لمجموعة بريكس

وأوضحت الدكتورة نيفين الكاتب، أن قرار موافقة أعضاء مجموعة بريكس على انضمام مصر في هذا التوقيت إليها بمثابة شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري نحو تجاوز التداعيات العالمية الراهنة، وتأكيد لثقل مصر على المستوى الدولي والإقليمي والذي يأتي في إطار تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، في ظل ما تشهده مصر من حراك تنموي غير مسبوق؛ بما يؤسس لشراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذي يمتلك قدرات تمويلية وخبرات دولية متقدمة يمكن أن تساعد مصر في تلبية احتياجاتها وتعظيم جهودها في تطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة.

txt

"الوفد" يثمن دعوة مصر إلى الانضمام إلى مجموعة "بريكس "

txt

"التنسيقية" تشارك في منتدى "التطور التكنولوجي الصناعي الروسي والشراكة الاستراتيجية لأعضاء بريكس"

التعاون الاقتصادي 

وأشارت الكاتب، أننا نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية.

وقالت الدكتورة نيفين الكاتب، إن مجموعة بريكس قد تسهم في خلق فرص لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا في مصر، فضلاً عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة، لأنه سيتم التعامل بالعملة المحلية أو عملات أخرى غير الدولار الأمريكي، معتبرة ذلك فرصة ذهبية لكي تتخلص مصر من ضغوط الدولار من خلال تنويع سلة العملات الأجنبية.

الدكتورة نيفين الكاتب مجلس النواب التحالف الوطني الاقتصاد المصرى التعاون الاقتصادى

الأكثر قراءة

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

مصاريف الأكاديمية البحرية 2024 في جميع الكليات بمصر

أورنستين: ليفربول يحسم موقفه من انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

اعتبارًا من 26 أغسطس.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين أحمد الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة البورصة

أول تعليق لـ بوتين على مقتل قائد «فاجنر» إثر تحطم طائرته

ضربها لما استغاثت..عامل ديلفري يتحرش بفتاة داخل مدخل عقار بنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)