الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

متفوقًا على هارى كين.. بوكايو ساكا يحصد جائزة أفضل لاعب إنجليزى

بوكايو ساكا
بوكايو ساكا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فوز بوكايو ساكا، نجم أرسنال، بجائزة أفضل لاعب إنجليزي للعام الثاني على التوالي.

فوز بوكايو ساكا بجائزة أفضل لاعب إنجليزي للعام الثاني على التوالي

وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عبر بيانه الرسمي على منصة "إكس" "تويتر سابقًا"، أن بوكايو ساكا توّج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا في الموسم الماضي 2022/ 2023، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وتصدر بوكايو ساكا تصويت الجماهير، متفوقًا على زميليه ومواطنيه جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، والمهاجم هاري كين، لاعب بايرن ميونخ الحالي، أصحاب المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وتسلم بوكايو ساكا جائزته، أمس الثلاثاء، في مفاجأة له احتفالًا بعيد ميلاده، وذك خلال تواجده في معسكر منتخب إنجلترا الحالي، المُقام في سانت جورج بارك، استعدادًا لفترة التوقف الدولي.

وكان بوكايو ساكا قد ظهر لأول مرة مع منتخب إنجلترا في أكتوبر 2020، حيث شارك في 10 مباريات، سجل خلالهم 7 أهداف في العام الماضي، من بينها ثلاثة أهداف في كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.

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بوكايو ساكا يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي

وتُعد هذه الجائزة الثانية التي يحصل عليها بوكايو ساكا خلال أيام قليلة، حيث حصد الأسبوع الماضي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بعد تألقه رفقة فريقه أرسنال، خلال الموسم الماضي 2022/ 2023، وذلك للمرة الأولى في مسيرته بتصويت لاعبي المسابقة الشباب. لمطالعة التفاصيل من هنا.

كما تواجد بوكايو ساكا، صاحب الـ22 عامًا، ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز للعام.

وظفر ساكا بالجائزة بعدما قاد أرسنال للتأهل لدوري أبطال أوروبا، واحتلال المركز الثاني في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعد منافسة شرسة مع مانشستر سيتي الذي تُوج باللقب في الأخير.

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