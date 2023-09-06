"الأرصاد" تحذّر من موجة شديدة الحرارة.. 72 ساعة وتصل إلى 45 درجة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة على كل الأنحاء بداية من اليوم الأربعاء، ولمدة 72 ساعة قادمة، وسط توقعات بأن تصل درجات الحرارة فى الظل على القاهرة لـ40 درجة خلال ذروة هذه الموجة يومى الخميس والجمعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم الأربعاء تزامنا مع بداية الموجة شديدة الحرارة، القاهرة الكبرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة، وشرم الشيخ العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية يشهد البلاد اليوم الأربعاء ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بدرجة حرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 27 درجة.

الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 27 درجة.

وكانت هئية الأرصاد الجوية كانت قد أعلنت عن درجات الحرارة المتوقعة ابتداء من اليوم حتي الأحد المقبل على كل المحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

الخميس 7 سبتمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة.

جنوب سيناء العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة.

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة.