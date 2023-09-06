الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد" تحذّر من موجة شديدة الحرارة.. 72 ساعة وتصل إلى 45 درجة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة على كل الأنحاء بداية من اليوم الأربعاء، ولمدة 72 ساعة قادمة، وسط توقعات بأن تصل درجات الحرارة فى الظل على القاهرة لـ40 درجة خلال ذروة هذه الموجة يومى الخميس والجمعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم الأربعاء تزامنا مع بداية الموجة شديدة الحرارة، القاهرة الكبرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة، وشرم الشيخ العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية  يشهد البلاد اليوم الأربعاء ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بدرجة حرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم  الأربعاء

درجات الحرارة المتوقعة  اليوم الأربعاء: 

القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 27 درجة. 

الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24 درجة. 

مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 27 درجة.

وكانت هئية الأرصاد الجوية كانت قد أعلنت عن درجات الحرارة المتوقعة ابتداء من اليوم حتي الأحد المقبل على كل المحافظات. 

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 

 الخميس  7 سبتمبر  

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة.

جنوب سيناء العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة.

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة  46 درجة.

الأرصاد درجات الحرارة الموجة الحارة موجة شديدة الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

الأرصاد : موجة حارة.. البلاد تشهد موجة حارة حتى الأحد المقبل

تفاصيل وصول أولى رحلات مصر للطيران لبورتسودان

لتشجيع السياحة.. مصر للطيران تقدم للطلبة الوافدين تخفيض 20%

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى مطار غواروليوس بالبرازيل

رئيس القابضة للمطارات يهنئ العاملين بمطار الغردقة لتجديد اعتماد نظام الإدارة المتكامل

هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم الأحد

انتعاشة سياحية بالعلمين الجديدة واستقبال سائحى العالم بالطيران الشارتر

انطلاق أولى رحلات "مصر للطيران" إلى بورتسودان الإثنين

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

مصرع وإصابة 8 فى حادثى حريق وانهيار عقار بالقاهرة

"بيت الروبى" يواصل الصدارة التاريخية للسينما المصرية.. تعرف على حصيلته

أزمة سكن تاريخية تضرب أوروبا.. مليون مشرّد فى الشوارع

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو)

"دماء فى الشرقية".. مصرع سائق سقطت سيارته فى مصرف وآخر بسبب حادث تصادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل.. لماذا استعاد بايدن مسئولًا من «إدارة أوباما» الآن؟