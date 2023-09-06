الأنبا بيجول يصل فرنسا في زيارة رعوية

وصل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر مساء أمس إلى فرنسا .

وكان في استقباله في المطار بفرنسا الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا والراهب القمص بضابا المُحرقي الذي يخدم هناك بالإيبارشية، ويرافق نيافة الأنبا بيجول في رحلته الراهب القس زكريا المُحرقي.

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ومن المقرر أن يترأس الأنبا بيجول اليوم الأربعاء صلاة القداس الإلهي في كاتدرائية باريس.

ويجرى الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر، حاليًا زيارة رعوية لبعض إيبارشيات أوروبا.

◄من هو الأنبا بيجول؟

ولد الأنبا بيجول في 31 أكتوبر 1966 وحصل على بكالوريوس كلية التجارة، جامعة أسيوط عام 1988، وبعد أداءه الخدمة العسكرية التحق للعمل بالشئون المالية والإدارية بإحدى شركات الأدوية.

في عام 2000 م. التحق بدير السيدة العذراء بالمحرق، سيم راهبًا بيد مثلث الرحمات الأنبا ساويرس.

كان نيافته أحد الآباء المسئولين على استقبال زوار ومريدي الدير. كما إنه خدم في تجهيز وإعداد الطعام لمجمع الرهبان.

حصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية عام 2008 م. من الكلية الإكليريكية بدير المحرق.

حصل على دبلوم الدراسات العُليا قسم لاهوت من معهد الدراسات القبطية عام 2015 م.

بعد تخرجه من الكلية الإكليريكية بدير المحرق قام بالتدريس بها.

ثم عُيِّنَ وكيلًا لإكليريكية المحرق بواسطة الأنبا ساويرس في العام الدراسي 2013/2014 م.

كانت قد أُجريت انتخابات بين رهبان الدير في المقر البابوي بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادي النطرون بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، وبمشاركة نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس، ونيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف والبهنسا والمُشْرِف على الدير في ذلك الوقت، ونيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن، ونيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، ونيافة الأنبا كاراس الأسقف العام للمحلة الكبرى، ونيافة الأنبا بقطر أسقف الوادي الجديد والواحات وتم اختيار ثلاثة آباء، وحصل أبونا بيجول المحرقي فيها على أعلى الأصوات.

تم رسامته أسقفًا على دير المحرق والقُرى التابعة له أثناء القداس الإلهي يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2017 م. أثناء صلوات رسامة أربعة أساقفة وتجليس ثلاثة بيد البابا تواضروس بدير الأنبا بيشوي.

الأنبا بيجول خلال زيارته إلى فرنسا