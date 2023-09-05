الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خلال زيارته لروما.. الأنبا بيجول يترأس صلاة القداس الإلهي

الانبا بيجول خلال
الانبا بيجول خلال الصلاة

ترأس الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بروما.

 وقد اشترك في الصلاة مع نيافته كل من الراهب القمص ثاؤفيلس السرياني وكيل المطرانية، والراهب القس زكريا المُحرقي.

 زيارة رعوية لبعض إيبارشيات أوروبا

ويجرى الأنبا بيجول أسقف ورئيس  دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر، حاليًا زيارة رعوية لبعض إيبارشيات أوروبا.

وبدأ رحلته الرعوية بزيارة إيبارشية روما، وكان في استقباله في مطار روما الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما ومعه بعض من آباء الإيبارشية، ويرافق الأنبا بيجول في رحلته الراهب القس زكريا المُحرقي.

بروتوكول تعاون مشترك بين أسقفية الخدمات وإكليريكية دير المٌحرق

في سياق آخر، وقعت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بروتوكول تعاون مشترك بين أسقفية الخدمات وإكليريكية دير المٌحرق ( لتنمية وخدمة المجتمعات الفقيرة)، ويشمل البروتوكول على برنامج تدريبي مخصص لطلبة الكلية يعقبه تطبيق عملي للبرامج التنموية على أرض الواقع في القرى المجاورة لدير المُحرق.

يأتي هذا التعاون تحت إشراف وتدريب أسقفية الخدمات، لتأهيل الطالب الإكليريكي ليكون كاهن مٌشبِع لشعبه في (التعليم _ المجتمع _ الوطن)،وتستعد الكلية الإكليريكية التابعة لدير المحرق للاحتفال باليوبيل الذهبي لها.

والكلية الإكليريكية بالدير المحرق، هي كلية لاهوتية قبطية أرثوذكسية تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مقرها دير القديسة العذراء مريم بجبل قسقام الشهير بالمحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط.

وعندما تولى قداسة البابا شنودة الثالث السدة المرقسية قام بنقل القسم المتوسط للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الكلية الإكليريكية بالقاهرة إلى الدير المحرق عام 1973م، ثم قام قداسته فى عام 1978م بتحويل القسم المتوسط إلى العالي، يلتحق بها الحاصلون على الثانوية العامة أو الدبلوم، وتكون مدة الدراسة بالإكليريكية أربع سنوات، بعدها يحصل الخريج على بكالوريوس العلوم اللاهوتية والكنسية، والآن أصبح الإلتحاق بالكلية مقتصرًا على خريجى الكليات والمعاهد العليا فقط.

الانبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم الم حرق العامر الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم الم حرق العامر الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء صلاة القداس الإلهي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بروما

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