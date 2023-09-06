الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تتعامل الدولة فى مسألة معدلات الإنجاب والمواليد فى مصر؟

المواليد
المواليد

أوضحت الدكتورة راندا فخر الدين، مستشار الصحة الانجابية كيفية تعامل الدولة في مسألة معدلات الإنجاب  والمواليد في مصر، قائلة: "إن الدولة المصرية بدأت تتخذ اتجاهًا صحيحًا في التعامل مع هذه القضية".

 

وأضافت راندا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية بدأت في إشراك المواطن في المسؤولية حيث كان يتم التعامل معها في البداية على أنها مسؤولية الدولة ومسؤولية الحكومة ومسؤولية وزارة الصحة، وقد كان هذا منذ البداية تعاملاً خاطئًا. 

 

وأوضحت أن مسألة معدلات الإنجاب هي مسؤولية الدولة كلها ومسؤولية المواطن ومسؤولية الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لافتة إلى أننا جميعًا شركاء في هذه الدولة، معقبة: "كل واحد مننا عليه دور، فإذا قام كل واحد بالمسؤولية الخاصة به وتفهمها وقدر توابع الأخطاء الذي يقترفها سوف يتراجع وقتها عن هذه الأخطاء، لكن للأسف وزارة الصحة وحدها هي من كانت تتحمل العبء كله". 

راندا فخر الدين وزارة الصحة معدلات الانجاب الصحة الإنجابية برنامج التاسعة

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