الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سوريا.. نزوح جماعى للمدنيين من مناطق الاشتباكات فى ريف دير الزور الشرقى

نزوح جماعى بريف دير
نزوح جماعى بريف دير الزور الشرقي

شهدت جبهات القتال بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وعناصر "مجلس دير الزور العسكري" التابع لها مع أبناء العشائر من طرف آخر في ريف دير الزور شرقي سوريا، هدوءا حذرا في هذه الأثناء، مع حركة نزوح كبيرة للمدنيين من منازلهم باتجاه مناطق الدولة السورية الآمنة.

 

وكانت اندلعت بداية الأسبوع الماضي اشتباكات في بضع قرى في ريف محافظة دير الزور الشرقي بعد "قسد"، التي تتآلف من  فصائل كردية وعربية مدعومة أمريكيا، وقائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها.

وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور، إن بلدات ذيبان والحوايج والطيانة في ريف دير الزور الشرقي، تشهد هدوءا حذرا مع تراجع حدة الاشتباكات بين قوات "قسد" المدعومة بقوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي من طرف، وعناصر "مجلس دير الزور العسكري" مع أبناء العشائر من طرف آخر، مساء الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

 

وبيّنت المصادر أن الهدوء الحذر جاء بعد معلومات عن قبول الطرفين للتفاوض برعاية من "التحالف الدولي"، لإنهاء الاشتباكات وإيجاد صيغة مشتركة للأوضاع التي تشهدها دير الزور منذ عشرة أيام متواصلة على خلفية الانشقاقات والخلافات في صفوف "قسد" الموالية للجيش الأمريكي.

 

أوضاع إنسانية صعبة ونزوح كبير

وأكدت المصادر ذاتها أن مدن وبلدات ريف دير الزور تعاني أوضاعًا إنسانية صعبة في ظل حظر للتجوال وانقطاع الكهرباء وانقطاع حليب الأطفال وتوقف العمل في الأفران، لليوم العاشر على التوالي.

وقالت المصادر، إن "المعارك في دير الزور أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، كما تخللها أسر عدد من المسلحين الموالين لقوات الاحتلال الأمريكي، من قبل قوات العشائر".

txt

بسبب الاشتباكات المسلحة.. سوريا تفرض حظر تجوال فى دير الزور

وكشفت المصادر أن مدن وبلدات دير الزور سجلت حالة نزوح كبيرة من قبل الأهالي من محيط مناطق الاشتباكاتوفي بلدات (الشحيل وذيبان والطيانة والحوايج)، باتجاه مناطق سيطرة الجيش العربي السوري، هربًا من المعارك الدائرة في بلداتهم وقد تم استقبالهم وتأمين الإقامة لهم في مدينة الميادين.

 

وكانت الاشتباكات اندلعت على خلفية اعتقال قائد ما يسمى بـ "المجلس العسكري لدير الزور"، المدعو أحمد الخبيل أبو خولة، من قبل قوات" قسد" في الحسكة، الأمر الذي أثار أبناء العشائر العربية لينتفضوا في وجه قوات "قسد" المدعومة من القوات الأمريكية.

ريف دير الزور الشرقي قسد مجلس دير الزور العسكري هدوء حذر ​اشتباكات​ حالة نزوح كبيرة سوريا

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

إمبراطور الغربة.. خطيئة محمد الفايد التى أدت إلى مقتل "ديانا ودودى"

"بهارات".. القصة الكاملة لمخطط الهند لتغيير اسمها

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى الأسواق المصرية

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل.. لماذا استعاد بايدن مسئولًا من «إدارة أوباما» الآن؟

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بعدم ترحيل الإريتريين من تل أبيب

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين