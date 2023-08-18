الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل ضابط سورى جراء هجوم إرهابى بمنطقة الميادين بريف دير الزور

داعش في سوريا
داعش في سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، قبل قليل، بمقتل أحد عناصر شرطة منطقة الميادين في ريف دير الزور، جراء هجوم إرهابي تعرض له.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان لها، اليوم، عن مقتل الملازم شرف محمد ياسين العون من شرطة منطقة الميادين في محافظة دير الزور؛ إثر استهدافه بطلقات نارية من قبل مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجة نارية في منطقة الميادين أثناء تأدية واجبه الوطني.

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تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن هجوم دير الزور شرقى سوريا

- تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن هجوم دير الزور شرقى سوريا

والسبت الماضي، أعلن تنظيم داعش الإرهابي، عن مسئوليته عن هجوم محافظة دير الزور شرقي سوريا، الذي وقع الجمعة الماضي وأسفر عن مقتل 20 جنديا سوريا، وإصابة 10 آخرين.

وكشف تنظيم داعش عن مقتل 40 عنصرا من الجيش السوري وإصابة 10 آخرين.

وكشف مصدر أمني سوري لوكالة نوفوستي الروسية، عن مقتل 20 جنديا سوريا وإصابة عشرة بجروح في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي في محافظة دير الزور السورية.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الهجوم إلى نحو 33 شخصا، قضوا متأثرين بجراحهم، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة بالنظر إلى أن بعض الجنود الجرحى في حالة حرجة.

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منطقة الميادين دير الزور هجوم إرهابي وزارة الداخلية السورية مسلحين

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