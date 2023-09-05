مستشار وزير الصحة: أنظار العالم متجهة نحو العاصمة الإدارية

أوضح الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان، أهمية المؤتمر العالمي للصحة والسكان، قائلًا: "إن اليوم يشهد انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والمقرر من 5 إلى 8 سبتمبر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضاف حسن خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه منذ 29 سنة، في 5 سبتمبر 1994م، استضافت المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وكان في هذا الفترة أكبر مؤتمر عالمي عقد من أجل السكان والتنمية.

وأوضح أنه بعد 29 سنة، أنظار العالم كلها متجهة للعالم، لافتًا إلى أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يضم حوالي 270 متحدث أجانب ومصريين، عن 65 جلسة حوارية، كما سيناقش هذا المؤتمر الكثير من الموضوعات، منها العلاقة بين السكان والتنمية والصحة.