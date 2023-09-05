"بنت أبوها".. أغنية أبكت ماجد الكدواني والجمهور مرتين (تحليل بيانات)

أشعل لقاء الفنان ماجد الكدواني والإعلامية إسعاد يونس وسائل التواصل الاجتماعي، إذ حل أمس ضيفًا على برنامجها "صاحبة السعادة"، وتحدث من خلاله عن مشواره الفني وعلاقته بأسرته وأولاده.

وخلال اللقاء فاجئت صاحبة السعادة الفنان ماجد الكدواني بحضور ابنته ساندرا ماجد الكدواني إلى الاستديو وهي تغني له أغنية "بنت أبوها" لتغمر الدموع عيون الكدواني وبدى عليه التأثر الواضح بكلمات أغنية تهديها له ابنته، وهو ما أثار تعاطف العديد من المشاهدين مع مشاعره التي ظهرت مجردة على حقيقتها.

ووسط بكاؤه ظل الفنان يستمع لابنته وهي تشدو بأغنية "بنت أبوها" التي قدمت من قبل ضمن أحداث مسلسل “موضوع عائلي” الجزء الثاني من بطولته وبطولة الفنانة سما إبراهيم ورنا رئيس والفنان محمد شاهين، وقد فاجئت "ساندرا" الجمهور بأداء الأغنية بصوت جميل وأداء رائع، والذي كشف الكدواني عنه فيما بعد أنها تعشق الغناء منذ صغرها كما عبر عن رغبتها في احترافه خاصة بعد أن أنهت دراستها في الولايات المتحدة وعودتها إلى مصر.

أظهر الكدواني حبه لابنته خلال اللقاء إذ أوضح أنه يخشى من فكرة زواجها ولا يستطيع تخيلها قائلًا: "عندي مشكلة، مش قادر أتخيل إن راجل تاني هياخدها مني"، وتابع: "برجع وأقول متفكرش، أنت مش عارف مين الراجل ده".

كما أكد ماجد أن أولاده يوسف وساندرا هم نقطة ضعفه في الحياة لأنهم ثمرة الحياة التي كبرت أمام عينه، ووصفهم بأنهم نعمة وهدية من الله، وتحدث عن علاقته بابنه "يوسف" موضحا أنه يربطه به علاقة قوية فهم أصدقاء ويستشيره في كل شيء ويحب أن يسمع رأيه، كما أكد أن أصعب لحظة مر بها حينما عاد للمنزل بعد زفافه وتذكر لحظة سفره أمريكا للدراسة.

وأغنية بنت أبوها هي من غناء الفنانة الشابة هنا إبراهيم يسري، وقد استطاعت أن تخطف الأنظار إليها عقب تقديمها إياها في مسلسل موضوع عائلي الجزء الثاني، وحققت من خلالها نجاحًا ملحوظًا أبكت من خلاله الجمهور.

والمطربة هنا يسري هي ابنة الفنان الكبير الراحل إبراهيم يسري الذي رحل عن عالمنا في 20 أبريل 2015، وقد درست "هنا" التسويق واتجهت للغناء التزاما بنصيحة والدها والذي طلب منها أن تختار مجال دراسة بعيدا عن الفن، ثم تعود للفن لاحقا، وكانت قد قالت هنا في لقاء تليفزيوني سابق: "أنا ابتديت غنا بعد وفاة والدي، ومشافنيش خالص وأنا بغني وأمثل ودي من الحاجات اللي مأثرة فيا جدا".

وبعد تقديم هنا أغنية "بنت أبوها" قال عنها شقيقها محمد يسري عبر حسابه على إنستجرام: "‎طبعا يا حبيبتي بنت أبوكي.. شبهه وزيه وحتة منه، ووالله يا هنا كل يوم بيعدي أنا متأكد إنه فرحان أوي وفخور بيكي وبكل حاجة انتي بتعمليها على المستوى الإنساني والفني زي ما أنا دائما رافع راسي وفخور بيكي".

أما مؤلف أغنية "بنت أبوها" فهي الكاتبة والشاعرة الغنائية الشابة منة عدلي القيعي والتي أوضحت أنها كتبتها قبل حوالي 3 سنوات ولحنتها في خمس سنوات، وصرحت أن نجاح الأغنية الضخم فاجئها، كما كشفت سرًا حول هذه الأغنية وهو أن الفنانة دنيا سمير غانم هي أول من سمعها لكنها رفضت تقديمها بسبب المشاعر المؤثرة بها.

ولقاء "صاحبة السعادة" الأخير مع الفنان ماجد الكدواني والذي حلت فيه أغنية "بنت أبوها" ضيفًا مؤثرًا احتل حديث وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح "ترند" في لحظات وهو ما أثبتته أدوات تحليل البيانات التي استخدمتها "الدستور".

فبالكشف في موقع جوجل ترند تبين الارتفاع الكبير عبر محركات البحث حول الفنان ماجد الكدواني، وبلغت ذروة التفاعل أمس بمعدل 100 منشور، كما احتلت محافظة بورسعيد المركز الأول في المدن الأكثر بحثًا بمعدل 100 منشور، وتلتها الوادي الجديد بمعدل 97 منشورا، ثم السويس بواقع 95 منشورا.

كذلك جاء البحث عن "ساندرا ماجد الكدواني" بين قائمة الموضوعات ذات الصلة والأكثر ازديادًا في معدلات البحث، وتلاها الفنان يوسف ماجد الكدواني، وجاء في المركز الخامس البحث عن الفنانة "هنا يسري" مؤدية أغنية "بنت أبوها".