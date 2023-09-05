الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خالد عبدالغفار يستقبل نائب وزير "صحة أرمينيا" لبحث فرص التعاون المستقبلية

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الصحة بدولة أرمينيا لينا نانوتشيان، لبحث فرص التعاون المستقبيلة بين البلدين في القطاع الصحي.

جاء ذلك على هامش فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت رعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء مع الوفد الأرميني  تناول تبادل الخبرات بين مصر وأرمينيا في مجالات (الأدوية، تدريب الكوادر الطبية، اعتماد وتراخيص المراكز الطبية، السياحة العلاجية).

وتابع "عبدالغفار"، أن الاجتماع ناقش التعاون بين البلدين في استقبال وتدريب الكوادر الطبية الأرمينية داخل المنشآت الطبية في مصر، كما تم بحث التعاون في الاستفادة من خبرات مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بدولة أرمينيا.

وأضاف "عبدالغفار" أن الجانب الأرميني أعرب عن تطلعه لتبادل الخبرات مع مصر في منح الاعتماد والجودة لمنشآت الرعاية الأولية، وكذلك إجراءات منح التراخيص للعيادات والمراكز الطبية.

وتابع "عبدالغفار" أن اللقاء تطرق إلى تنشيط السياحة العلاجية الوافدة من دولة أرمينيا إلى مصر، كما أعرب الجانب الأرميني عن رغبته في الاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية خاصة في مكافحة الأمراض المعدية.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه بتسليم نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023- 2030، التي تم إطلاقها اليوم، للجانب الأرمني، للاطلاع عليها والتعريف بإجراءات ومراحل العمل بتلك الاستراتيجية.

وأوضح "عبدالغفار"، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاءات ثنائية بين الخبراء في البلدين لبحث جميع الاحتياجات، والوصول لأوجه تعاون تتم صياغتها في مذكرة تفاهم بين البلدين.

وزير الصحة والسكان أرمينيا المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية مصر وأرمينيا الاستراتيجية الوطنية للسكان

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