بعد سرقة لافتة اسم زوجها الراحل.. نجلاء فتحي تستغيث بـ"الثقافة"

تصدرت الفنانة نجلاء فتحى مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تحرير محضر حول سرقة لوحة زوجها الكاتب الراحل حمدي قنديل، التي علقها جهاز التنسيق الحضاري ضمن مشروع "عاش هنا"، الذي يخلد أسماء المشاهير في الحياة الفنية والثقافية والاجتماعية والسياسية الذين قدموا للبلد خدمات جليلة.



كواليس تقديم بلاغ للنيابة حول لوحة حمدى قنديل



تعود واقعة البلاغ إلى أن الفنانة نجلاء فتحى فوجئت بعدم وجود اللافتة التي تم تعليقها منذ فترة على مدخل العمارة التي تسكن فيها، والتي قضت فيها سنوات زواجها مع الكاتب حمدى قنديل في شارع الميرغني بمصر الجديدة.



وعندما علمت نجلاء فتحي بذلك، قامت بتحرير محضر عن طريق إرسال نجلتها ياسمين بصحبة والدها سيف أبو النجا إلى قسم شرطة مصر الجديدة من أجل تحرير محضر سرقة، وجرى معاينة المكان والاجتماع بحارس العقار والعقارات المجاورة من أجل سؤالهم عن السرقة التي تمت.



مطالب بتركيب لوحة أخرى



وبعد تحرير المحضر، طالبت الفنانة القديرة بسرعة تركيب لوحة جديدة تحمل اسم الراحل العظيم حمدي قنديل واستغاثت بوزارة الثاقفة لتنفيذ هذا المطلب.



رد التنسيق الحضاري على واقعة السرقة

واستجابة للفنانة نجلاء فتحي، قام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بتحرير محاضر ضد سرقة لوحات "عاش هنا" في عدة مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بعد اختفاء لوحة الكاتب الراحل حمدي قنديل، خلال الساعات الماضية، من أمام منزله بمنطقة مصر الجديدة، ما جعل زوجته الفنانة نجلاء فتحي تطالب بإعادة لوحته في مكانها.

من جهته، عبر المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن غضبه الشديد من سرقة لوحة الكاتب الراحل، مشددًا على ضرورة تغيير سلوكيات الناس، والأدق أن يكون لهم دور في الحفاظ على هذه اللوحات، لأن الشخصيات الذين جاءوا ضمن المشروع يستحقون منا كل التقدير والتكريم، وهذه اللوحات بمثابة "درع" لهم.

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