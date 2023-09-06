الحرب الأوكرانية وكوريا الشمالية.. هل اقترب العالم من مواجهة نووية؟

تثير أزمة استخدام الأسلحة النووية الكثير من الجدل، كما أن الجانب الإيجابي متمثل في الحفاظ على السلام من خلال جعل الحرب خطيرة للغاية لدرجة أن الدول تحاول جاهدة تجنبها، ويؤيد هذا الرأي العديد من محللي العلاقات الدولية داخل المدرسة الواقعية الجديدة.

ويشير المحللون إلى أنه على الرغم من عقود من العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة، لم تكن هناك حرب ساخنة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي على الإطلاق.

وحسب صحيفة آسيا تايمز، فإنه ربما كان السبب الرئيسي وراء ذلك هو الخوف من أن حتى الحرب التي يتم خوضها باستخدام الأسلحة التقليدية قد تتصاعد إلى استخدام الأسلحة النووية، التي لا يستطيع أي من الطرفين الدفاع عن نفسه ضدها.

كما دعمت واشنطن وموسكو الأطراف المتعارضة في حروب بالوكالة، لكن شبح الإبادة الكاملة دفع كل منهما إلى التصرف بحذر غير عادي تجاه القوات العسكرية لكل منهما.

الحرب الباردة وشمال شرق آسيا

واضاف التقرير: هل يرتبط هذا التفسير لتاريخ الحرب الباردة بشمال شرق آسيا اليوم؟ وقد طبق أبرز باحثي الواقعية الجديدة في أمريكا، جون ميرشايمر، منطق "السلام النووي" على شبه الجزيرة الكورية خلال خطابه في المنتدى الكوري العالمي لعام 2023 في سيول في الثلاثين من أغسطس.

وقال ميرشايمر: “أعتقد أن الكوريين الشماليين الذين يمتلكون أسلحة نووية أفضل من كوريا الشمالية التي لا تملك أسلحة نووية”، معتقدا أن شبه الجزيرة الكورية أكثر سلامًا مع كوريا الشمالية المسلحة نوويًا من دونها.

وأضاف أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حصلت على أسلحة نووية لتعويض تهديدين لأمنها: أولًا، أصبحت قواتها العسكرية التقليدية أضعف من قوات كوريا الجنوبية، مما ترك كوريا الديمقراطية عرضة للغزو من قبل أبناء عمومتها الجنوبيين.

ثانيًا، يتعين على بيونج يانج أن تقلق كثيرًا بشأن الولايات المتحدة، المهووسة بتغيير النظام، والتي لا ترغب في أي شيء أكثر من إحداث تغيير في النظام في كوريا الشمالية.

وأضاف أنه الآن بعد أن أصبحت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مسلحة نوويا، فإن “الحرب في شبه الجزيرة أصبحت غير محتملة على الإطلاق”، حيث تم ردع الولايات المتحدة وجمهورية كوريا عن مهاجمة كوريا الشمالية، في حين لا تجرؤ بيونج يانج على استخدام أسلحتها النووية بسبب الانتقام النووي الأمريكي المحتمل.

وأوضح جون ميرشايمر نقطة ما، لكن تحليله للسلام في شبه الجزيرة يخطئ الهدف، الصورة: تويتر

كما هو الحال مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة، يرى ميرشايمر أن الترسانات النووية التي تمتلكها كل من كوريا الشمالية والتحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا تجبر الجانبين على التصرف بحذر، مما يعزز السلام والاستقرار.

ومع ذلك، فإن فكرة أن الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية تسبب السلام في شبه الجزيرة الكورية، هي فكرة معيبة من عدة زوايا.

جزء رئيسي من حجة ميرشايمر هو أن بيونغ يانغ حصلت على أسلحة نووية لأنها اعتقدت أن كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة أو كليهما ستهاجم ما لم يتم ردعها بشيء أكثر من القوات التقليدية لكوريا الديمقراطية.

ومن الواضح أن هذا الاعتقاد المفترض خاطئ، حيث فاقت القوة المشتركة للقوات التقليدية الأمريكية وجمهورية كوريا القوة العسكرية لكوريا الديمقراطية على الأقل منذ التسعينيات. علاوة على ذلك، كانت الولايات المتحدة تتمتع بهيمنة غير متكافئة تمامًا في مجال الأسلحة النووية على كوريا الشمالية لمدة ستة عقود بعد نهاية الحرب الكورية. ومع ذلك، اختارت واشنطن وسيول عدم غزو الشمال أو حتى مهاجمته.

ودمر القصف الأمريكي جزءًا كبيرًا من كوريا الشمالية خلال الحرب الكورية.

وهددت الحكومة الأمريكية باستخدام الأسلحة النووية قبل أن تمتلكها بيونج يانج؛ ويزعم المسؤولون الكوريون الشماليون باستمرار ــ وخاصة خلال التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا ــ أن واشنطن عازمة على خوض الحرب ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.