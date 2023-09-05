بعد تتويجه بكأس العالم.. إقالة خورخى فيلدا من تدريب منتخب إسبانيا للسيدات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقالة خورخي فيلدا من منصبي المدير الفني لمنتخب إسبانيا للسيدات.

وتولى فيلدا تدريب منتخب إسبانيا للسيدات منذ 2015، ليقودهم لتتويج تاريخي ببطولة كأس العالم 2023، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

ونشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أنه في واحدة من أولى إجراءات التجديد التي أعلنها الرئيس الجديد للمنظومة بيدرو روشا، فقد تقرر الاستغناء عن فيلدا، موجهين الشكر له على ما قدمه خلال الفترة الماضية.

كان فيلدا قد دخل في بعض الأزمات مع عدد من لاعبات المنتخب الإسباني، لتقررن عدم تمثيل المنتخب.

كما حضر فيلدا الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني قبل أسبوعين، حيث قام بالتصفيق لـ لويس روبياليس الذي أوضح موقفه فيما يخص حادثته مع جيني هيرموسو لاعبة المنتخب، قبل أن يتم إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

لا تزال التداعيات مستمرة بشأن أزمة لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مع لاعبة منتخب السيدات.

تعرض لويس روبياليس لانتقادات عنيفة، بعدما فاجأ الجميع بمعانقته جيني هيرموسو، لاعبة منتخب إسبانيا، بحرارة، وتقبيلها، أثناء تسلمها الميدالية الذهبية بعد التتويج ببطولة كأس العالم للسيدات، الأمر الذي أبدت اللاعبة، عدم رضاها عنه، ليواجه لويس الكثير من الانتقادات.

بناءً عليه، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، فتح تحقيق عاجل مع روبياليس خلال الأيام الماضية، ليُقرر في النهاية إيقاف لويس من منصبه كرئيس الاتحاد الإسباني بصفة مؤقتة، وذلك لمدة 90 يومًا مقبلة، لحين الانتهاء من باقي الإجراءات القانونية. لمطالعة التفاصيل من هنا.

فيديو مُسرّب يكشف مزاح لويس روبياليس وجينى هيرموسو بشأن "أزمة القبلة"

ونشر موقع "lnstantFoot" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، لقطات لفيديو تم تسريبه لـ جيني هيرموسو وزملائها، مباشرة بعد نهائي بطولة كأس العالم للسيدات، خلال وجودهم في حافلة الفريق.

وظهر في الفيديو اللاعبات يمزحن مع لويس روبياليس نفسه بشأن القبلة خلال وجودهن في حافلة الفريق، حيث ظهر هذا واضحًا في هاتف كانت تنظر إليه.

أضافت التقارير الصحفية أن لويس روبياليس أرسل هذا الفيديو إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل الدفاع عن نفسه، والتأكيد على موافقتها بشأن القبلة.

يأتي ذلك في ظل الاتهام الموجه ضد لويس روبياليس بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو رغمًا عنها دون التراضي بين الطرفين.