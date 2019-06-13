مدرب سيدات إسبانيا: الأخطاء سبب الخسارة أمام ألمانيا

أرجع خورخي فيلدا مدرب منتخب سيدات إسبانيا، خسارة فريقه أمام ألمانيا صفر 1، اليوم الأربعاء، إلى الأخطاء التي ارتكبتها اللاعبات خلال المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم والمقامة حاليًا بفرنسا.



وقال فيلدا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا": "أعتقد أننا اظهرنا ما يمكن لإسبانيا فعله على أرض الملعب، لكن الأخطاء كلفتنا الكثير".



وأضاف: "بذلنا كل ما في وسعنا للفوز على ثاني أفضل فريق في العالم، لكننا لم ننجح على الرغم من سيطرتنا عليهم خلال بعض الأوقات في المباراة".



واختتم فيلدا: "لم نتمكن من تتويج مجهودنا بتسجيل هدف في شباك الألمان، لكن بغض النظر عن ذلك، فقد تمكنا من فرض أسلوب لعبنا وتطبيقه على أرض الملعب".



وخسرت سيدات إسبانيا أمام ألمانيا في الجولة الثانية لكأس العالم للسيدات، صفر 1، ليتجمد رصيدها عند ثلاث نقاط، فيما رفعت ألمانيا رصيدها إلى ست نقاط في صدارة المجموعة التي تضم جنوب أفريقيا والصين.