الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

65 % نسبة إنجاز مشروع سكن لكل المصريين بالقاهرة الجديدة

جريدة الدستور

تابع عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز القاهرة الجديدة مشاريع الإسكان القومية الجاري تنفيذها حيث  تفقد مشروع سكن لكل المصريين فى التجمع الثالث الذي يحتوي على تنفيذ 222 عمارة سكنية بواقع 5328 وحدة سكينة كاملة التشطيبات نموذج 90 و120 متر مربع كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين.

انجاز مشروع سكن لكل المصريين بالتجمع الثالث فى القاهرة الجديدة 

وأعلن  الغيطي أن نسبة إنجاز المشروع تتراوح ما بين 65 - 70% من حجم المشروع، مؤكدًا ضرورى الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الاعمال في الموعد المحدد لها. 

تنفيذ أول ممشي رياضي فى القاهرة الجديدة 

فى السياق، تابع رئيس جهاز القاهرة الجديدة تنفيذ أعمال أول ممشي رياضي وتراك للدراجات بالمدينة جاري تنفيذه بالتجمع الثالث بمحور جمال عبدالناصر خلف مول اربيلا بلازا الطريق الفاصل بين الدبلوماسيين وكمبوند اربيلا. 

وأوضح عبدالروؤف أن طول التراك 3 كم في اتجاهين وبعرض 7 أمتار ومزود بمظلات حديثة و برجولات يتم إنشاؤها باستخدام مواد سهلة الفك والتركيب ومستدامة لتتحمل العوامل الجوية، على ان يتم زراعة أشجار من نوع البونسيانا على طول الممشى لحماية مرتادي الممشى وذويهم من أشعة الشمس والعوامل الجوية المختلفة.

أضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة أنه تم تزويد الممشى بأماكن جلوس ومد شبكة إنارة لكامل الممشى لسهولة استخدامه، ولزيادة العامل الأمني.

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مسؤول القاهرة الجديدة يتابع أعمال تطوير المحلية الثامنة 

كما تفقد رئيس جهاز القاهرة الجديدة عدة مناطق مختلفة من التجمع الثالث بصحبة حسين الاحمدي نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث ومسؤولي القطاعات بالتجمع الثالث.

وتم المرور على المحلية الثامنة القطامية حيث يتم أعمال تطوير ورفع كفاءة المحلية الثامنة أعمال تنفيذ أرصفة – طرق – زراعه – تدبيش- ممرات، مشدداً على ضرورة تكثيف الاعمال والالتزام الجاد بضرورة إزالة اى مخالفات بالمنطقة قبل عمليه التطوير.

وقام بالمرور على منطقة لنقابات والزلزال واسكان الاجتماعي والمحليات بالشباب ، مؤكداً ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعه داخل محليات ومناطق التجمع الثالث ومتابعه تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحى وبالوعات المطر بنطاق التجمع الثالث.

تم التنبيه بشكل عام على جميع النواب ومعاونى رئيس الجهاز بضرورة الاهتمام اليومى باعمال النظافة للمحاور الرئيسية والمحاور الداخليه وإزالة اى اشغالات بالطرق وأمام المولات والمحال ومناطق الخدمات وتستمر جولات يوميا لمتابعه جميع اعمال المدينة.

65 انجاز مشروع سكن لكل المصريين القاهرة الجديدة ممشى رياضي التجمع الثالث

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