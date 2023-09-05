رئيس وزراء باكستان السابق يحذر من تفاقم الأزمة بتأجيل الانتخابات الجديدة

قال رئيس وزراء باكستان السابق، إن البلاد تمر بـ"أزمة سياسية واقتصادية عميقة" مع تزايد المخاوف من احتمال تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول نوفمبر المقبل.

جاءت تعليقاته بعد فترة مضطربة تمت فيها إقالة رئيس الوزراء عمران خان من منصبه واعتقاله مع تولي ائتلاف معارضة السلطة، البرلمان المثير للجدل 2018-2023، والذي شهد انتهاكات لحقوق الإنسان، وقمعًا للمعارضين السياسيين، وزيادة القيود على حرية التعبير. تم حل المعارضة وتزايدت قوة ونفوذ الجيش.

أزمة سياسية واقتصادية

“نحن في أزمة سياسية واقتصادية عميقة في باكستان، وقال شهيد خاقان عباسي، رئيس الوزراء من أغسطس 2017 إلى مايو 2018، وفق صحيفة الجارديان "لقد كانت جميع الأحزاب السياسية في السلطة في الفترة الأخيرة ولكن يبدو أنه ليس لديها حل".

وقال إن البرلمان الذي انتخب عام 2018 وتم حله الشهر الماضي – "فقد مصداقيته، وتم انتهاك الدستور".

وفي خطاب وداع أمام الهيئة، وصفه بأنه الأسوأ في تاريخ البلاد، طالب بتشكيل "لجنة حقيقة" للتأكد من كيفية وصول باكستان إلى هذه النقطة.

وفي السياق ذاته، أصدرت الحكومة المنتهية ولايتها إعلانًا مثيرًا للجدل مفاده أن التصويت على هيئة جديدة وحكومة جديدة لا يمكن أن يتم إلا بعد الانتهاء من التعداد السكاني الجديد وإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية.

وقال مايكل كوجلمان، أحد كبار المشاركين في شئون جنوب آسيا في مركز ويلسون للأبحاث، إن تأجيل الانتخابات كان بمثابة ضربة قوية للجوانب الإجرائية للديمقراطية في باكستان، والتي كانت سليمة في السنوات الأخيرة بالنظر إلى إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال إن تأجيل الانتخابات من شأنه أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم التوترات السياسية. "إن التحدي الأكبر للمضي قدمًا هو انعدام الثقة - فالعقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع يتآكل. وإذا لم تتم معالجة ذلك، فقد تكون له عواقب مثيرة للقلق على المدى الطويل".

ولا يزال هناك عدم يقين، حيث قال رئيس الوزراء المؤقت المعين مؤخرًا، أنور الحق كاكار، في أول مقابلة له مع جيو نيوز إن لجنة الانتخابات الباكستانية لديها سلطة الإعلان عن مواعيد الانتخابات، على الرغم من أنه إذا تم رفع القضية إلى المحكمة وحكمت بإجراء الانتخابات في 90 يومًا سيتصرف بناءً عليها.

وأدت انتخابات 2018، التي شهدت مزاعم واسعة النطاق بتزوير الأصوات، إلى وصول خان المدعوم من الجيش إلى السلطة كرئيس للوزراء.

وظل في منصبه حتى أبريل 2022، عندما أطيح به في تصويت لحجب الثقة بعد خلافه مع الجيش الباكستاني القوي، لكن استطلاعات الرأي تظهر أنه لا يزال يحظى بشعبية.

ثم حل شهباز شريف محل خان كمرشح للحركة الديمقراطية الباكستانية (PDM).

كما أنه تم إنشاؤه بأجندة مكونة من 12 نقطة لضمان التفوق الدستوري وحرية التعبير وإنهاء حكم الأجهزة العسكرية والأمنية عن السياسة، لكنه، مثل خان، اتُهم بإعطاء الجيش مساحة أكبر في السياسة.

وأقرت الحكومة المؤقتة تعديلًا مثيرًا للجدل يسمح لضابط عسكري في الخدمة بأن يصبح رئيسًا للهيئة الوطنية لقاعدة البيانات والتسجيل، وقال نور إن "هذه الخطوة توضح أن دخول الجيش يتزايد".

وحكم خان من خلال ما أسماه المراقبون "النظام الهجين" الذي تنازل عن المساحة للمؤسسة العسكرية، وأصبحت حكومة شريف تُعرف باسم "النظام الهجين 2.0".