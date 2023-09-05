الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحكم على المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم.. 19 سبتمبر

الفنان صبري عبد المنعم
الفنان صبري عبد المنعم

مدت محكمة جنح المقطم، المنعقدة بجنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، الحكم على المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبد المنعم، إلى جلسة 19 سبتمبر الجاري.

كانت نيابة المقطم الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقال «عبد المنعم»، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهماه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

تبين أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلا عاما ببيع الشقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 متهمين تم ضبط 8 منهم، وجارِ ضبط وإحضار الآخرين.


أقوال الفنان صبري عبد المنعم

واستمعت النيابة لأقوال الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، في القضية رقم 6156 لسنة 2023، وقال أنه يعمل ممثلًا بالمعاش بوزارة الثقافة .

وتابع: «أن البلاغ يتضمن تضرري من عبدالمنعم طه، ونيفين عبدالمحسن، لاستغلال ظروفي الصحية وخروجي حديثًا من عملية زراعة جهاز ضبط ضربات القلب وإيهامي بقدرتهما على تسويق الشقة السكنية الكائنة بقطعة 9350 بمنطقة جنوب المقطم، وبيعها بسعر مغر لإحدى الشركات مقابل سمسرة».


وتابع: «على إثر ذلك قام المشكو في حقها الثانية بالاتفاق معى على شراء الشقة مقابل 360 ألف دولار، وتم توقيع عقد بذلك مقابل شيك بنكي صادر من شركة صخور للتشييد للمقاولات العامة لصالحي مسحوب على البنك الأهلي السعودي، وكذلك عقد سمسرة بينه وبين المشكو في حقه الأول بقيمة 1900000 جنيه بشيك بنكي، وقام باستخراج توكيل عام مخصص لصالح المشكو في حقها الثانية في بيع الشقة، كونها تعمل بذات الشركة محررة الشيك».


وأضاف الفنان: «وفي وقت لاحق، وحال قيامي بتسليم الشيك للبنك تمهيدًا لصرف المبلغ قيمة الشقة السكنية المباعة، تبين أن الشيك مزور وقيامهما بالنصب والاحتيال علي».


وقال: «أيوه أنا معايا عقد تسويق عقار من المشكو في حقه الأول، ومعايا صورة من عقد البيع، وصورة من التوكيل للمدعوة نيفين عبدالمحسن الدسوقي، وصورة ضوئية من الشيك المزيف، واللي عمل فيا كده صديقي عبدالمنعم طه، تربطني به صلة صداقة».


وأمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إحالة 10 متهمين بالنصب عليه إلى محكمة الجنح؛ لاتهامهم ببيع شقة سكنية في منطقة المقطم.

جنوب القاهرة الحكم الفنان صبري عبد المنعم نيابة المقطم الجزئية أخبار الحوادث أخبار النصب

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