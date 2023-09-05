"حقوق الشيوخ": الزيادة السكانية تأكل الأخضر واليابس

أشادت رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكده أن كلمة سيادته جاءت قوية وتكشف عن مدى خطورة القضية السكانية وتأثيرها على الخدمات التي تعيق التمية الشاملة.

خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان

وأشارت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ في بيان لها اليوم ، إلى أن كلمة الرئيس السيسي اليوم أوضحت مدى التزام الدولة وحرص الشديد على توفير كافة الرعاية الصحية والاجتماعية والتنموية للمواطنين، ووضع الدولة خطط حقيقية واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان، ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.

تبادل الخبرات العالمية في قضايا الصحة والسكان

وأوضحت بأن المؤتمر العالمي للسكان يهدف في الأصل إلى تبادل الخبرات خاصة في القضايا التي تتعلق بالصحة والسكان بين مصر والعديد من الدول المشاركة بالمؤتمر، فضلا عن العمل على توسيع القطاع الخاص في الاهتمام بقضايا السكان على مستوى دول العالم النامية والمتقدمة.

تأكل الأخضر واليابس من انجازات الدولة

واختتمت حديثها بأن القضية السكانية تأكل الأخضر واليابس من الانجازات التي تحققها الدولة المصرية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تعاني منها مصر على إثر الحرب الروسية الأوكرانية، منوها إلى ضرورة عمل كافة مؤسسات الدولة على توعية المواطنين وبالأخص في القرى والنجوع بخطورة القضية السكانية.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة اليوم ، أنّ المؤتمر منصة مهمة جدا لتناول قضية الزيادة السكانية، وهناك دول استطاعت السيطرة وتنظيم معدل النمو السكاني ودول كثيرة لم تستطع تحقيق ذلك» وأضف متابعا «في القارة الأفريقية، سنصل في غضون سنوات قليلة إلى أكثر من 1.6 مليار نسمة، والموارد الموجودة لدينا ضخمة جدا، ولكن تستطيع أن تساهم في التعامل مع الأمر».