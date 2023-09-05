الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 9 حالات تعدى ومتابعة للمشروعات الجارية بـ"حياة كريمة" في أسوان

حملة إزالة
حملة إزالة

تستكمل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع الجهات المختصة جهودها المكثفة لمواصلة أعمال إزالة التعديات للحفاظ على أراضى أملاك الدولة، فضلاً عن رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة، مع المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وذلك بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 9 حالات تعدى بمساحة 2740 م2 بالتعاون مع الجمعية الزراعية منها 3 حالات بمساحة 1630 م2 بقرية الإيمان التابعة لمشروع وادى الصعايدة ، علاوة على حالتين بمساحة 300 م2 بقرية الرمادى قبلى. 

كما قامت الوحدة المحلية، بتنفيذ 4 قرارات إزالة بمساحة 810 م2 بقرية الرمادى بحرى وذلك بمعرفة الوحدة المحلية، وبمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى المستهدفة. 

جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدنى بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات والمقاهى الجانبية العشوائية بطريق السماد، وأيضاً بموقف سيارات السيرفيس السيل وكيما وذلك بنطاق حى شرق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثانى، وبإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة، وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية والحى مدعمين بالمعدات الثقيلة. 

جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو

 بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ، بقيادة كمال حلمى بالمتابعة الميدانية للقافلة الطبية العلاجية التي تم تنظيمها بقرية الرقبة التابعة لقروى بنبان بإشراف من محمد تكرونى رئيس قرية بنبان ضمن سلسلة القوافل التى يتم إستقدامها مدعمة بالتخصصات المتنوعة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين ، وخاصة الأسر الأكثر إحتياجاً ، فضلاً عن متابعة الأعمال الجارية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والتى من بينها مشروعات إحلال وتجديد عدد من المدارس، علاوة على التنسيق مع قطاع الكهرباء برفع أحد محولات الكهرباء، وفتح الشارع لتسهيل الحركة المرورية، وحركة المشاة على الوجه الأكمل. 

جهود الوحدة المحلية لمدينة السباعية 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية ، بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة بمنطقة الخضيرى شمال المدينة حتى الكمين الزراعى حيث تم رفع ٢٥ طن مخلفات وتراكمات أتربة، بالإضافة إلى متابعة أعمال انتظام منظومة الجمع المنزلى بإحياء  المدينة المختلفة، كما تم المرور على بعض المدارس بالمدينة لمتابعة أعمال النظافة والدهانات الجارية بها. 

إزالة الاشغالات فى أسوان إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

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