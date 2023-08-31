منسق "حياة كريمة" بأسوان: ارتفاع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لـ100%

‏كشف المهندس ناجح مصطفى، منسق حياة كريمة بمحافظة أسوان، آخر تطورات تنفيذ مشروعات المبادرة في المحافظة، مؤكدًا ارتفاع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لـ100% بأسوان.

مبادرة حياة كريمة في أسوان

وقال "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخيريا مصر" على القناة الأولى، اليوم الخميس: لدينا 2000 مشروع في 5 مراكز بمحافظة أسوان، ووصلت نسبة التنفيذ في العديد من المشروعات إلى 100%.

وأضاف: "على سبيل المثال اليوم تم الانتهاء من المجمعات الخدمية مثل الشهر العقاري والتموين والأحوال المدنية والتضامن ومكاتب البريد ومحطات المياه".

وعن المشروعات الجارية، أكد منسق حياة كريمة بأسوان أن المشروعات الجارية بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو تخدم 35 ألف نسمة موزعين على 6 توابع وقرى فرعية، مشيرًا إلى تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب الشطب، وإنشاء نقطة إسعاف سلوا بحرى بنسب تنفيذ وصلت 100% لكل مشروع.

وفي وقت سابق، تفقد "مصطفى" مشروع إنشاء وحدة إطفاء جعفر الصادق بنسبة 98%، وأيضًا تفقد مشروع إنشاء مركز شباب جعفر الصادق بنسبة 95%، علاوة على تفقد مشروع إنشاء العمارات السكنية بالحجندية بإجمالى 17 عمارة تضم 136 وحدة سكنية، وأيضًا 136 حظيرة للمواشى والطيور، وذلك بنسبة 95%، فضلًا عن تفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعى بسلوا بحرى بنسبة 90%.

