"الداخلية" تضبط 242 مخالفة لمحال بسبب ترشيد الكهرباء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط وتحرير مخالفات لمحال لم تلتزم بقرار الغلق بسبب مخالفة قرار ترشيد الكهرباء، خلال 24 ساعة.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت حملة أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 242 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

ضبط 12 ألف نسخة لملازم وأغلفة تعليمية بمطبعة دون تصريح



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أكثر من 12 ألف نسخة لملازم وأغلفة تعليمية بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بطباعة وتصوير العديد من الملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بهم للتعليم قبل الجامعي دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ودون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط مالك المطبعة، بالتفتيش فى حضوره تم «ضبط 12350 نسخة من ملازم تعليمية وأغلفة لمواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بالمخالفة للقانون».

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، يأتي ذلك استمرارًا لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.