الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" ترصد 21 مخالفة للمحلات بسبب ترشيد استهلاك الكهرباء

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة على مستوى الجمهورية؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

الداخلية ترصد 21 مخالفة للمحلات بسبب ترشيد استهلاك الكهرباء

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحرير 221 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

حبس 3 متهمين بترويج 4 كيلو حشيش في التبين

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأحد، حبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بترويج مخدر الحشيش في التبين، ومصادرة المضبوطات.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص قبل ترويج كمية من الحشيش بمنطقة التبين.
ونجحت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة التبين، في ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم كمية من الحشيش وزنت 4 كيلو، وسلاح ناري بندقية خرطوش.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والسلاح بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

 


ميكروباص يدهس سيدة على الطريق الدائري

لقيت سيدة مصرعها، اليوم لأحد، إثر دهسها من قبل سيارة ميكروباص، على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

تلقى مدير غرفة عمليات المرور، إشارة من شرط النجدة، بوقوع حادث ووجود ضحية أعلى الدائري بالقرب من منطقة صفط اللبن اتجاه المهندسين.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ للوقوف على ملابساته، ونقل السيدة إلى أقرب مستشفى وضبط السابق المتسبب في الحادث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت تشريح جثة المتوفية، والتصريح بدفنها.

حملات موسعة مخالفات للمحلات مجلس الوزراء وزارة الداخلية ترشيد استهلاك الكهرباء التبين الطريق الدائري

مواد متعلقة

حملات تفتيشية موسعة لجميع الأجهزة التنفيذية في الغربية

ضبط شحنة هيروين وأسلحة نارية فى حملات موسعة بـ3 محافظات

ضبط 14251 قضية سرقة تيار كهربائى فى حملات موسعة

الأكثر قراءة

حرق وكسر وأوفر دوز .. التحقيق فى العثور على 3 جثث بالقاهرة

بعد صورة محمد صلاح.. تحرك برلماني عاجل لاسترداد آثار مصر المنهوبة

عمرو حمزاوى يطالب بإعادة النظر فى الدعم المالى للأحزاب

"صرف فلوس التكييف".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

ضبط شخص بتهمة غسيل أموال بـ30 مليون جنيه بالقليوبية

مصرع وإصابة عاملين سقطت بهما بلكونة فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)