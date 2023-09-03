شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة على مستوى الجمهورية؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

الداخلية ترصد 21 مخالفة للمحلات بسبب ترشيد استهلاك الكهرباء

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحرير 221 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

حبس 3 متهمين بترويج 4 كيلو حشيش في التبين

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأحد، حبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بترويج مخدر الحشيش في التبين، ومصادرة المضبوطات.



كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص قبل ترويج كمية من الحشيش بمنطقة التبين.

ونجحت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة التبين، في ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم كمية من الحشيش وزنت 4 كيلو، وسلاح ناري بندقية خرطوش.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والسلاح بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.



ميكروباص يدهس سيدة على الطريق الدائري

لقيت سيدة مصرعها، اليوم لأحد، إثر دهسها من قبل سيارة ميكروباص، على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.



تلقى مدير غرفة عمليات المرور، إشارة من شرط النجدة، بوقوع حادث ووجود ضحية أعلى الدائري بالقرب من منطقة صفط اللبن اتجاه المهندسين.



انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ للوقوف على ملابساته، ونقل السيدة إلى أقرب مستشفى وضبط السابق المتسبب في الحادث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت تشريح جثة المتوفية، والتصريح بدفنها.