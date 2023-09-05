وزير الصناعة: فرص مميزة للتعاون بين مصر والسويد في مجال الرعاية الصحية

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع جوهان فورسل، وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الدولية السويدي والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات السويدية إلى السوق المصرية.

جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين شركة فولفو السويدية وشركة MCV السويدية لإنشاء مصنع للأتوبيسات في مصر.

وحضر الاجتماع السفير هوكان ايمسجورد، سفير السويد بالقاهرة، والسفير أحمد صبحي، سفير مصر في استوكهولم، ويحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

جذب الاستثمارات السويدية إلى مصر

وقال الوزير، إن اللقاء تناول تشجيع جذب المزيد من الاستثمارات السويدية إلى مصر، وبخاصة في القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن توقيع المشروع الجديد بين شركة MCV وشركة فولفو السويدية يمثل ثمرة نجاح منتدي الأعمال المنعقد خلال شهر مارس الماضي بالعاصمة السويدية استوكهولم.

وأوضح أن اللقاء استعرض أيضاً فرص التعاون الممكنة بين البلدين في مجالات الإنشاءات والرعاية الصحية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات السويدية العاملة بالسوق المصرية.

توقيع اتفاقية بين شركتي فولفو وMCV

ومن جهته؛ أشار يوهان فورسيل وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي أن توقيع الاتفاقية الجديدة بين شركة فولفو وMCV يمثل نقلة نوعية في تاريخ الشركة السويدية لا سيما وأن هذا التعاون سيكون بغرض التصدير الي السوق الاوروبي، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الشركات السويدية للاستثمار بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية.