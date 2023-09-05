الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مديرية تموين بورسعيد تتحفظ على سيارة سلع غذائية مجهولة المصدر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـمحافظة بورسعيد، اليوم، سيارة ربع نقل محملة بمواد غذائية مختلفة بهدف خداع المواطنين بالأصناف والأوزان  من خلال حملة صباحية لمراقبة الأسواق وتوافر السلع، بإشراف محمد حلمي، وكيل المديرية، ورفقة رجال الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد بقيادة المهندس خالد فهمى، مدير إدارة الرقابة التموينية وإبراهيم الدهري، رئيس الرقابة التموينية، ومحمد السحراوي وحاتم ماهر، كبار مفتشى الرقابة.

وتم ضبط السيارة الربع نقل تجوب المحافظة محملة بالآتي كمية تقدر بـ2.100 طن أرز مجهول المصدر ومتلاعــب في أوزانـــه، كمية تقدر بـ1000كيس ملح ماركات تجارية غير معروفة مجهولة المصدر، كمية تقدر بـ200 كجم من السكر متلاعب في أوزانه لغش المواطنين، كمية تقدر بـ60 زجاجة بلاستيكية زيت زيتون غير مطابق للمواصفات، كمية تقدر بـ5 كراتين من زيت الطعام ماركة تجارية مجهولة غير معلومة المصدر.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة لحين صدور قرار النيابة.

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أطنان سيارة سلع غذائية التموين والتجارة - شارع بورسعيد

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