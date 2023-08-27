ضبط طن دقيق مهرب قبل بيعة بالسوق السوداء بجنوب بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم، حملة تموينية للاطمئنان على حركة المخابز وجودة رغيف الخبز المقدمة للمواطنين.

حيث تم ضبط (20) شيكارة زنه الشيكارة 50 كجم بإجمالي ( 1000كجم - 1طن ) دقيق دقيق بلدى مدعم استخراج 87% من داخل أحد المخابز البلدية المدعمة بالجنوب، حيث قام صاحب المخبز بتجميع حصة الدقيق من مطحن مغاير للمطحن الذى يصرف منه لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح والإستيلاء على الدعم دون وجه حق.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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