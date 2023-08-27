الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط طن دقيق مهرب قبل بيعة بالسوق السوداء بجنوب بورسعيد

دقيق
دقيق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم، حملة تموينية للاطمئنان على حركة المخابز وجودة رغيف الخبز المقدمة للمواطنين.

حيث تم ضبط (20) شيكارة زنه الشيكارة 50 كجم بإجمالي ( 1000كجم - 1طن ) دقيق دقيق بلدى مدعم استخراج 87% من داخل أحد المخابز البلدية المدعمة بالجنوب، حيث قام صاحب المخبز بتجميع حصة الدقيق من مطحن مغاير للمطحن الذى يصرف منه لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح والإستيلاء على الدعم دون وجه حق.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

FB_IMG_1693146816345
FB_IMG_1693146816345
FB_IMG_1693146810414
FB_IMG_1693146810414
طن دقيق مهرب أسعار السوق السوداء بورسعيد تموين

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء مسجد جديد بمنطقة سوق البالة

محافظ بورسعيد يتفقد مركز الخدمات اللوجستية

محافظ بورسعيد يُتابع أعمال ترميم شوارع أرض النوادي بحي الزهور (صور)

محافظ بورسعيد يُتابع معدلات تنفيذ كورنيش قناه الاتصال بالقابوطى

بالأسماء.. إصابة 7 اشخاص إثر انفجار «أنبوبة» داخل مطعم ببورسعيد

ميناء الأدبية يستقبل شحنة ريش محطات توليد الكهرباء بطول 84 مترًا

محافظ بورسعيد: استمرار العمل فى تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحى

محافظ بورسعيد يبحث مقترح شركة إيني الإيطالية لبدء إنشاء محطة "البيوجاز"

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يبعث برسالة طمأنة للشعب: الدولة تسير بشكل جيد للغاية

يخطف الصغيرات ويعتدى عليهن.. إحالة مسن بكفر الشيخ لمحكمة الجنايات

الرئيس السيسى: التنمية فى مصر ليست مقتصرة على مكان واحد

كليات المرحله الثالثه للثانويه العامه 2023 بعد انتهاء تقليل الاغتراب

"سرقوا المحبس".. الداخلية تكشف أسباب انقطاع المياه عن محافظة قنا

الرئيس السيسى: "توشكى الخير" أمل المصريين فى مستقبل زراعى غير مسبوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة إسرائيلي في حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ

بودابست 2023.. إسرائيل تحصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم لألعاب القوى