تحرير 2753 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكترونى

قامت الحملات المروية، بتحرير 2753 مخالفة لقائدي السيارات، لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.

ضبط 653 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

كما تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 653 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 83 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على نيابات المرور المختصة للتحقيق.



كانت وزارة الداخلية قد منحت مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم سرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق.

ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور تفعيل لذلك. انتشر رجال المرور في العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.

رفع السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع

كما يتم رفع السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق، بسبب المظهر الحضاري والتنسيق في الشوارع بمظهر جيد لائق.



وتمركزت الحملات المرورية على المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، والانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.



وشنت اﻹدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر.

كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية، كما أعلنت الإدارة عن أرقام مرورية خاصة بالنجدة على الطرق لنشر سيارات الإغاثة على الفور في حالة وقوع حوادث او كوارث على الطرق أو الشوارع والميادين.