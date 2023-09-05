الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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مصر

وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يستعرضان موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يستعرضان موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بالمحافظة 

 

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بالمحافظة، ويتولى تنفيذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، التابع لوزارة الإسكان، وذلك خلال اجتماع بديوان محافظة الإسكندرية، بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.

 

 

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ تنفيذ 19 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى الحضر والمناطق الريفية، بإجمالى طاقة 195 ألف م3/يوم، بتكلفة حوالى 5.2 مليار جنيه، بمحافظة الإسكندرية، موزعة كالتالى، 5 مشروعات لصرف صحى الحضر، بطاقة 130 ألف م3/يوم، بتكلفة 3 مليارات و312 مليون جنيه، و13 مشروعاً لصرف صحى المناطق الريفية، بطاقة 65 ألف م3/يوم، بتكلفة مليار و805 ملايين جنيه، إضافة إلى مشروع لمياه الشرب، بتكلفة 55 مليون جنيه.

 

الجزار: جارٍ تنفيذ 19 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى الحضر والمناطق الريفية بتكلفة 5.2 مليار جنيه بمحافظة الإسكندرية

 

وأضاف وزير الإسكان، تشمل المشروعات الجارى تنفيذها، توسعات محطة معالجة العامرية، والصرف الصحى لمنطقة أبوتلات، وباقى شبكاتها، والصرف الصحى لمنطقة مرغم، ومحطة رفع 11 شرق، ومحطة معالجة أبيس الأولي، والصرف الصحي  لأبيس الأولي، والصرف الصحي لخورشيد القبلية، والصرف الصحى لقرى بنجر السكر (2 – 3 – 4 – 5 – 6)، ومحطة معالجة مصطفي إسماعيل، والصرف الصحي لمنطقة أبوبسيسة، والصرف الصحي المتكامل لقرية الجلاء (معالجة - رفع - انحدار)، ومحطة معالجة كفر أبوزهرة، ورافع مياه شرب سيدى عبدالقادر.

 

 

وأشار المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أهم المشروعات المنتهية بمحافظة الاسكندرية خلال الفترة من 2014 : 2023، وتشمل، استكمال محطة المعالجة الشرقية، ومحطة معالجة ورفع العامرية 126 كم، ومعالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة التنقية الشرقية، ونقل مأخذ محطة المياه من ترعة مريوط إلى ترعة النوبارية لتحسين خواص المياه المغذية للمحطة، والصرف الصحى بقرى الملاحة، ومجمع الثلاثينى، وعزبة الخمسمائة - شبكة المهاجرين، وابن النفيس وطوسون، ومنطقة الشيخ الكبرى، وعزبة حماس بالمراغى، واستكمال الصرف الصحي بمنطقة الفلكي، وشبكات صرف صحى منطقة أرض الجنينة التابعة لزاوية عبدالقادر بالعامرية، ورافع مياه شرب الفوكا، ورافع مياه شرب الضبعة، ورافع مياه شرب الضبعة الساحلى، ورافع مياه شرب العلمين، ورافع مياه شرب سيدى عبدالرحمن، ورافع مياه شرب الحمام الساحلي.

وزير الإسكان مياه الشرب والصرف الجزار مياه الشرب وصرف صحى محافظ الإسكندرية المرافق والمجتمعات العمرانية

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