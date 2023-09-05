الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تواصل العمل في تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي، والذي يجرى تطويره على مرحلتين، وتم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى منه، والتي شملت تطوير سور وبوابات الممشى من (باب ١ حتى باب ٣).

استكمال تطوير الممشى السياحى فى بورسعيد

وقال الغضبان، إن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تعد استكمالا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى،  حيث سيتم  إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.

ووجه المحافظ بالإسراع في معدلات العمل لسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الممشى السياحي بالكامل، والذي يمثل أحد أهم المعالم السياحية لمحافظة بورسعيد، ويعد واجهة حضارية مميزة أمام زائري بورسعيد.

وفي شأن آخر، التقى محافظ بورسعيد، اليوم، العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق ببورسعيد وذلك لمتابعة سير ومستجدات العمل داخل المركز والذي يشرف على العديد من الملفات والمشروعات الهامة، بحضور المهندس سيد خلف مستشار المحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الشباب العاملين بالمركز، مؤكدا أن مركز معلومات شبكات المرافق ببورسعيد من الإدارات الهامة المنشأة حديثا ببورسعيد، تماشيا مع خطة التحول الرقمي ببورسعيد، مؤكدا الدور الهام الذي يقوم به مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لتأسيس بنية معلوماتية كاملة عن كافة شبكات المرافق والمباني والمنشآت المختلفة بالأحياء علي مستوي المحافظة،  فضلا عن الإشراف على عدد من المشروعات الجديدة الخاصة بتطوير مناطق جنوب بورسعيد.

وأضاف أن الإدارة الجديدة أصبحت نموذجا يحتذى به على مستوي الجمهورية، مشيدا بالكفاءة العالية التي يتمتع بها العاملون في الإدارة، موجها بتكثيف الجهود واستمرار تطوير أسلوب العمل، كما ناقش اللقاء آخر مستجدات الأعمال حول عدد من ملفات عمل المركز، وأكد المحافظ تقديم كامل الدعم للمركز للحفاظ على المستوى المتميز في أداء العمل.

تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحى
تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحى
تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحى
تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحى
تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحى
تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحى
تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحى
تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحى
تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحى
تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحى
تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحى
تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحى
عادل الغضبان الممشى السياحي شبكات المرافق التحول الرقمي محافظ بورسعيد

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