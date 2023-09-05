الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: الدولة خسرت 400 مليار دولار فى 2011

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الحرية الكاملة في الإنجاب قد تسبب كارثة في البلد، لأنه قد يكون هناك أشخاص غير مدركين لحجم التحدي وفي النهاية يتحمل المجتمع والدولة الثمن.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، اليوم، أن المجلس القومي للسكان بحاجة إلى قوة دفع وأنه سيترأسه رئيس الوزراء لتعزيز دوره وتحقيق نتائج جيدة.

السيسي: الحرية الكاملة في الإنجاب ممكن تسبب كارثة في البلد

وتابع الرئيس السيسي أن الدولة بها 105 ملايين مواطن و9 ملايين ضيف آخر ورغم محدودية مواردها، تستطيع التعايش مع هذا الأمر، مشيراً إلى أن المصريين خرجوا في عام 2011 لأن الدولة لم تقدم لهم المطلوب، ولكن الجميع يجب أن يعلم أن قدرات الدولة لا تستطيع تقديم لهم أكثر مما كانت عليه، ولذلك فإن التوصيف الذي وصل للمواطنين بأن الدولة لا تريد تقديم لهم غير دقيق، ولكن التغيير في مصر يحتاج إلى عمل الجميع، وليس الحكومة فقط.

وتابع الرئيس السيسي: “لما عملنا ثورة في 2011 ترتب على أن الدولة خسرت 400 مليار دولار، والدولة أصلا في أحوج لكل دولار، وده مرتبط جداً بالنمو السكاني”، مؤكداً أن الدولة تقدم الدعم في المجالات الصحية والتعليمية، وأنها تواجه صعوبات بسبب الزيادة السكانية لكن الوضع في مصر أفضل بكثير. 

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