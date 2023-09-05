شعبة الأسماك بغرفة الإسماعيلية التجارية تناقش شكاوى التجار

عقدت اليوم الإثنين، اجتماع شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، برئاسة أسامة العدوي نائب ثاني رئيس الغرفة التجارية، والسيد الكرسلي رئيس الشعب التجارية بالإسماعيلية السابق ومنسق عام لجنة العلاقات العربية بغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، وحضر الاجتماع رئيس شعبة الأسماك أحمد الشعيري وأعضاء الشعبة، وأحمد إسماعيل مدير الشئون الاقتصادية والتجارية، وأحمد فكري رئيس شئون التجار.

ناقش الاجتماع الشكاوى التي تقدم بها مجموعة من تجار الأسماك وأصحاب المفروشات المتضررين من ارتفاع أسعار المحلات والمفروشاتت بسوق السمك الحضاري بطريق البلاجات، والتي وصلت من 17 إلى 1200 جنيه شهريًا، والمحلات من 1000 إلى 5000 شهريًا، كذلك ناقشوا الخلافات الناجمة عن عدم وجود أفراد أمن ووحدة إطفاء.

وبحث الكرسلي مشكلة نقل تابعية السوق من الشركة إلى المحافظة لسهولة تركيب المرافق، وهي "الكهرباء والماء"، بعد أن أغلق عدد كبير من التجار المحلات بسبب عدم وجود المرافق.

ووعد الكرسلي أنه سينقل مشكلتهم إلى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية للنظر فيها وتنفيذ وعد المحافظ بحل مشكلة تجار الأسماك.

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تناقش استعدادات معرض «أهلا مدارس» 2023

وعقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة، برئاسة أكرم الشافعي، رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد الإتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة الاستعدادات الأخيرة لإقامة معرض « أهلا مدارس»، كذلك لمناقشة كافة الأعمال المستجدة، وتهم المواطنين والتجار.

وناقش رئيس الغرفة التجارية خلال الاجتماع الاستعدادات لمعرض «أهلا مدارس» 2023، مؤكدا على سرعة التنسيق مع الجهات المعنية، والتجار لطرح المعروضات بأسعار مخفضة.

وخلال اجتماع تجارية الإسماعيلية، أعلن أكرم الشافعي، عن بشرى سارة للمواطنين، وهي إقامة معرض «اهلا مدارس» علي مساحة ١٠٠٠ متر، طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، ومديرية التموين، مديرية أمن الإسماعيلية، لبيع المستلزمات والأدوات المكتبية والدراسية بأقل من مثيلاتها.

وقال الشافعي، أن المعرض الرئيسي «أهلا مدارس» سينطلق يوم 15 سبتمبر 2023 بمنطقة الشيخ زايد لضمان توافر السلع بأسعار مخفضة لصالح المستهلك، بالتنسيق التام بين محافظة الإسماعيلية ومديرية الأمن ومديرية التموين.

‏كما أشار أكرم الشافعي، إلي أنه جاري التجهيزات علي قدم وساق حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحيث يتضمن المعرض كافة السلع الدراسية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين وبجودة عالية.

خلال الاجتماع، أوضحت آمال محمود، رئيس مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية، إقامة جناح خاص للعارضات بالمعرض، اتّساقاً مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وتوجيهات القيادة السياسية للدولة باعتبار "استراتيجية تمكين المرأة 2030" هي وثيقة العمل للأعوام القادمة.

واشار جلال أبو الطاهر إلى اهتمام الغرفة بتقديم خدمة مجتمعية من خلال تنظيم معرض أهلًا مدارس لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل دخول المدارس وتنشيط حركة التجارة الداخلية دعمًا للاقتصاد القومي.

فيما صرح أسامة العدوي، بأهمية المعرض لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات العام الدراسي الجديد وتلبية متطلبات الأسر المصرية من "الأدوات الكتابية - الملابس- الأحذية والمنتجات الجلدية – المواد الغذائية – الحاسب الآلي"، وغيرها من كافة مستلزمات المدارس.

كما أكد سعيد شعيب، علي مراعاة كافة العوامل لإنجاح هذا المعرض أسوة بالمعارض السابقة التي حققت نجاحا كبيرًا، على أن يشمل المعرض القادم كافة مستلزمات المدراس مع وضع تخفيضات مناسبة على أسعارها.

وأشار وائل عبد العزيز إلي دور الغرف التجارية في تنظيم المعارض بشكل عام، وغرفة الإسماعيلية بصفة خاصة في ظل الدور المجتمعي الكبير الذي يقدمه التجار للمواطنين.

واختتم الاجتماع، بمناقشة كافة الآراء حول سبل تنظيم المعرض ومتطلبات العارضين في القطاعات المختلفة، من أجل تنظيم معرض مناسب يلبي كافة احتياجات المواطنين، ويحقق الهدف الأسمى منه، وهو تقديم خدمة مجتمعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا في دخول الموسم الدراسي الجديد.