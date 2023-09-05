الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السعيد وسليمان يناقشان عددًا من الملفات ومشروعات الصناديق الفرعية

هالة السعيد
هالة السعيد

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ اجتماعًا مع أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، لمتابعة عدد من الملفات ومشروعات الصناديق الفرعية.

وفي بداية الاجتماع استعرض أيمن سليمان أهم ما تم إنجازه في ملف الطروحات للشركات التي أُسندت للصندوق السيادي، وكذلك مراحل الاتفاقات الخاصه بشركات صافي ووطنية.
وأشار المدير التنفيذي للصندوق السيادي إلى ما تم تنفيذه في مشروعات مجمع التحرير ومبني وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مشروعات استغلال مباني الهيئات الحكومية المنتقلة للعاصمة. 
كما استعرض سليمان عمل عدد من الصناديق الفرعية التابعة للصندوق السيادي، وعلى رأسها الصندوق الخاص بالتعليم الذي حقق نجاحات كبيرة خلال الأشهر الماضية وسيفتتح عددا من المدارس الجديدة ضمن الشركات التي ساهم فيها مع بداية العام الدراسي الجديد، وكذلك صندوق البنية التحتية الذي يعمل على مشروعات الهيدروجين الأخضر.

من جانبها، ناقشت الدكتورة هالة السعيد الخطط المستقبلية للصندوق السيادي والصناديق الفرعية تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الصندوق، كما أشادت الدكتورة هالة السعيد بما حققه فريق الصندوق السيادي خلال الفترة الماضية، وأكدت على عقد اجتماع لمجلس الإدارة خلال الأيام القادمة لتوجيه الشكر لعدد من أعضاء فريق الصندوق الذين قدموا مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الصندوق السيادي نجح في تحقيق نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة كانت وراء تحسن تصنيفه عالميًا، مشيرة إلى موافقة القيادة السياسية على رفع رأس مال الصندوق، فضلًا عن بناء شراكات مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي.

كان صندوق مصر السيادى قد انهي المرحلة الأولى من جدول الطروحات المعلن بمعدل تنفيذ 100% خلال الفترة بين مارس وأغسطس 2022، و100% للمرحلة الثانية خلال الفترة من أغسطس 2022 ويوليو 2023، حيث بلغ إجمالى ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول حتى الآن خلال هاتين المرحلتين نحو 5 مليارات دولار، أى 50% من المستهدف بحلول يونيو 2024.

الطروحات وزيرة التخطيط هالة السعيد ايمن سليمان الصناديق الفرعية

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