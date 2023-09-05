الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 50 ألف طن بضائع وتصدير 39 ألف طن فوسفات بميناء سفاجا

مواني البحر الاحمر
مواني البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن ، وتم تداول 50000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 672 شاحنة و 194 سيارة.

 وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 345 شاحنة و117 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 45000 طن بضائع، 327 شاحنة و77 سيارة  . 
 

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين أمل ودليلة، بينما تغادر السفينة "SEA PRAJNA" وعلى متنها 39000 طن فوسفات تصدير الي سنغافورة  والسفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2، وبوسيدون اكسبريس، وغادرت العبارة امل.

 كما يشهد ميناء نويبع تداول 1135 طن بضائع و 205 شاحنات، وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا، أيلة، وبريدج .

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة "GOLD LUCKY"،  بينما غادر الميناء بالامس السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 30 سيارة بوزن 60 طن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها .
 

مرسى علم تستقبل 28 رحلة طيران سياحي دولي قادمة من أوروبا 

في سياقٍ آخر ، يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 28 رحلة طيران دولية أوروبية، وذلك ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، حيث تقوم السلطات المختصة بمطار مرسي علم بعملية تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية.
 
وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 6 رحلات من دولة التشيك، و4 رحلات من ايطاليا، و3 من المانيا، ورحلتين داخليتين، 9 رحلات من بولندا، ورحلة من مطارات كلا من سويسرا وبلجيكا وهولندا ولكسمبرورج.
 
جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

موانئ البحر الأحمر حركة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاجا مطار مرسى علم ميناء نويبع

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