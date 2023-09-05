محاكمات اليوم.. الحكم على المتهمين بالنصب على صبري عبدالمنعم.. وخلية المرج الإرهابية

تصدر محكمة جنح المقطم، المنعقدة بجنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، الحكم على المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبد المنعم.

كانت نيابة المقطم الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقال «عبد المنعم»، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهماه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

محاكمة 5 متهمين بخلية المرج الإرهابية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة ببدر، اليوم الثلاثاء، محاكمة 5 متهمين بخلية المرج الإرهابية، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل.

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 3257 لسنة 2023، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة قسم المرج بمحافظة القاهرة، أن المتهمون جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بقصد الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أهدافها.

محاكمة صاحب كلب عقر مواطنا فى مشاجرة بالأميرية

تنظر محكمة جنايات الأميرية، اليوم، محاكمة صاحب كلب، بتهمة إصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره كلب "شرس" أطلقه المتهم في مشاجرة مع جيرانه، ما تسبب في إصابة شخص كان يمر في المكان بالصدفة وعقره الكلب في منطقة حساسة.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية، مما تسبب في إصابة شخصين أحدهما في حالة خطرة، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وأوضح من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين استخدم أحدهما "كلب شرس" على الطرف الثاني لترهيبهم.

وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن الكلب عقر شخصين أحدهما المجني عليه الذي كان يسير بالصدفة بالمكان وقت المشاجرة وعقره الكلب، في "منطقة حساسة مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت رجال الأمن بقسم شرطة الأميرية من إلقاء القبض على المتهم، وتولت جهات التحقيق التحقيقات في الواقعة، وتمت إحالته المتهم للمحاكمة.