الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة صاحب كلب عقر مواطنا في مشاجرة بالأميرية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الأميرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة صاحب كلب، بتهمة إصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره كلب "شرس" أطلقه المتهم في مشاجرة مع جيرانه، مما تسبب في إصابة شخص كان يمر في المكان بالصدفة وعقره "الكلب" في منطقة حساسة لجلسة 29 أغسطس.

كان قسم شرطة الأميرية، قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب في إصابة شخصين أحدهما في حالة خطرة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهما باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبه.

 لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة بالمكان وقت المشاجرة وعقره الكلب مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

محكمة جنايات الأميرية شرس منطقة حساسة قسم شرطة الأميرية مشاجرة

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