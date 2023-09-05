المنتج أحمد عبدالعاطى: لائحة الأجور المزعومة "مرفوضة".. ولا أحد يقبل تصنيف فنانى مصر

علق المنتج أحمد عبد العاطي، عضو اتحاد منتجي مصر على لائحة أجور الفنانين المزعومة، التي تقسم العاملين في مجال صناعة الفن المصري إلى فئات، والتي تم تداولها مؤخرا بين عدد من صناع الدراما المصرية، مما أثار حفيظة البعض حول هذا التقسيم وطريقة تعامل الشركات المصرية مع الفنانين والصناع وفقا لتقسيمات متعددة.

لائحة أجور الفنانين

وقال “عبدالعاطي”، في بيان له عبر "فيسبوك: “القائمة المتداولة والخاصة بموضوع تصنيف الفنانين التى رفضها الجميع واستاء منها كل من وقعت بين أيديه وهذا منطقى وطبيعى فلا أحد يقبل أن يصنف فنانى مصر بهذه الصورة المتداولة.. المشكلة أن هذه القائمة المتداولة مجهولة المصدر وغير معلوم من الذى نشرها بين الناس وأنا بصفتى أحد صناع الدراما والسينما بمصر أؤكد على رفضى لهذه القائمة وإشارك كل فنانى مصر رفضها”.

وتابع: “أؤكد أن اجتماعاتنا مع الشركة المتحدة لم تضمن أبدا استعراض لأية اشكال من التصنيفات للفنانين؛ بل كانت دائماً من اجل التشاور والعمل على النهوض بالصناعة والفن المصرى بما سينعكس حتماً على كل الصناع”.

واستكمل: “من ناحية أخرى من المؤكد والبديهى أن كل صناعة لابد لها من ضوابط ومعايير تنظمها خصوصا فى ظل متغيرات عديدة قد حدثت فى الأعوام القليلة الماضية والفنان سواء امام الكاميرا أو خلفها هو بكل تأكيد أحد الأركان الرئيسية والأساسية لهذه الصناعة، ومن الواجب على الجميع سواء الجهات الإنتاجية أو الفنانين أن يتعاونوا سويا من أجل الحفاظ على هذه الصناعة العريقة والحفاظ على ريادتها ومكانتها.. والله الموفق”.

ورفض عدد من صناع الدراما المصرية فكرة اللائحة المسربة والتي استهدف بها البعض تأجيج وضع الدراما المصرية خلال الفترة الماضية، بعد أن بدأت خلال الفترة الماضضية تأخذ منحنى صاعد بقوة وتزيد من ضخامة الإنتاج.