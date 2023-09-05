لأول مرة.. ماجد الكدوانى يحكى عن قصته مع زوجته سيلفيا

كشف الفنان ماجد الكدواني، تفاصيل قصته مع زوجته سيلفيا، قائلاً: "زوجتي سيدة عاقلة جدًا، من برج الميزان، كما أنها سيدة وقورة منذ صغرها، فذهبت لها واعترفت لها بإعجابي بها، وقلت لها: لو تسمحي لي بأننا نتقرب من بعض".

وأضاف الفنان ماجد الكدواني، خلال لقاءه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر فضائية dmc: “قلتلي وقتها أنا لا أفكر في هذا الموضوع الآن، لكن عندي طلب واحد، أنك كل يوم عندما تراني تصبح عليا".

وتابع: "كنت بصبح عليها كل يوم 10 مرات، عشان أثبت إن مفيش عداوة، وأنفذ الوصية، جعلتها تصل لمرحلة إنها قالتلي "قرفتني.. مش للدرجادي".

قصة الهجرة إلى أمريكا

وأردف: “اقتربنا من بعض، وكان من المفترض أن والدها ووالدتها سيهاجرن إلى أمريكا وكان يجب أن أهاجر أيضا من أجل سيلفيا، وأنا لا أريد الهجرة، فقالت لي بأن هناك من يتقدم لخطبتها ومستعد للهجرة وشوف هتعمل إيه، فذهبت للتقدم وكنت وقتها داخل فنون مسرحية، وقلت لهم: ”يا جماعة إذا لم يتم موضوع الهجرة سامحوني، لأن أنا لي مستقبل هنا في مصر ، وأنا سافرت كثير لكن حابب أعيش في بلدي وحابب أعيش في مصر"، والدها كان إنسان عظيم جدًا، ووالدتها كانت سيدة حنونة استوعبوني وساعدوني وشالوني، وعشت في بيتها 14 سنة، من بعد ما تخرجت من فنون مسرحية".