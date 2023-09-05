شينخوا: شركات الأدوية الصينية تستكشف الفرص التجارية فى مصر وبقية دول أفريقيا

قالت وكالة شينخوا الصينية، إن شركات الأدوية الصينية تستكشف الفرص التجارية في مصر وبقية دول أفريقيا والشرق الأوسط.

وسلطت الوكالة الضوء على انطلاق النسخة العاشرة من معرض "فارماكونكس" الرائد لتصنيع الأدوية في أفريقيا في القاهرة.

وشاركت العشرات من شركات الأدوية الصينية في “فارماكونكس 2023”، وهو معرض دوائي دولي مستمر يقام في القاهرة، من أجل استكشاف الفرص التجارية في مصر وبقية أفريقيا والشرق الأوسط.

ويشارك في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، والذي انطلق الأحد، وينتهي اليوم الثلاثاء، شركات أدوية من دول من بينها مصر والصين والهند والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقالت جيانغ مين، مديرة مبيعات أولى في إحدى الشركات المنتجة وبائعة للمكونات الصيدلانية النشطة، ومقرها مقاطعة خنان بوسط الصين، إن شركتها تسعى إلى الترويج لمنتجاتها في مصر وبقية منطقة الشرق الأوسط وتأمل لبناء علاقات مع نظرائهم المصريين من خلال المعرض الذي ترعاه وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وقال جيانغ: "السوق المصري جديد بالنسبة لنا وهذه هي المرة الأولى التي نشارك فيها في معرض فارماكونيكس في القاهرة، لذلك نأمل أن يكون فرصة للقاء العملاء والشركاء المحتملين".

وأضافت: "لا نريد فقط عقد صفقات تجارية هنا، بل نريد أيضًا تكوين صداقات جيدة في السوق المصرية".

وقال فانغ تشن رونغ، رئيس مجلس إدارة شركة كوبن فارما الصينية للأدوية، إن الشركة تسعى للتوسع في السوق المصرية بسبب موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف: "السوق تنمو بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة، وآمل أن يكون لنا مستقبل جيد هنا"، في إشارة إلى سوق الأدوية في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويتوقع فانغ زيادة التعاون التجاري بين الشركات الصينية والمصرية حيث يعمل البلدان على تعزيز علاقاتهما في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وتردد العديد من الزوار، بما في ذلك الصيادلة ورجال الأعمال، على أكشاك شركات الأدوية الصينية خلال المعرض.