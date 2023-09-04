الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسي يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" أسباب استقالة وزير الدفاع الأوكراني

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني

علق قبائلي حسين، الأكاديمي والباحث السياسي،  على استقالة وزير الدفاع الأوكراني رزنيكوف، وتعيين وزير دفاع جديد، قائلاً: "إن الحديث عن هذه الاستقالة كان قبل شهر أو شهرين".

وأضاف حسين خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الاخبارية، أن توقيت هذه الاستقالة وتأثيرها على مدى سير الأحداث وسير العمليات العسكرية من الجانب الأوكراني، يشير إلى أن القيادة في الجيوش الحديثة خلال هذه الأوقات لا تتوقف على شخص واحد، ومن الممكن أن تؤثر معنويًا.

وأوضح، أن الدول الغربية التي كانت تقدم الأسلحة قالت في الأساس أنها ستفتح تحقيق، لأن هناك الكثير من التقارير تتحدث عن وجود فساد كبير في المنظومة العسكرية الأوكرانية.  

وأشار إلى أن التحقيقات التي تحدثت عنها الدول الغربية، والتي قالت بأنها ستفتح تحقيقات بخصوص مصير الأسلحة التي وصلت إلى أوكرانيا بملايين الدولارات والتي لم تحقق أي شيء، بالإضافة إلى أنها كانت دائماً تطلب من الدول الغربية تزويدهم بالأسلحة من أجل تحقيق نتائج على الأرض.

أوكرانيا روسيا القاهرة الإخبارية استقالة وزير الدفاع الاوكراني

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