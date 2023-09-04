الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على نتائج اليوم الثاني من بطولة إفريقيا للطائرة

بطولة أفريقيا للطائرة
بطولة أفريقيا للطائرة

أقيمت، اليوم الإثنين، مباريات قوية في إطار ثاني أيام بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة رجال.

وتستضيف مصر بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة حتى 14 من سبتمبر الجاري على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

وفي أولى مبارياتها، فازت ليبيا على غانا بنتيجة 3/1 ضمن المجموعة الثالثة .

وفي المجموعة الثالثة أيضا تغلب منتخب الكاميرون على كينيا 3/1.

وحقق المنتخب المغربي الفوز على رواندا بنتيجة 3/0 في المجموعة الرابعة.

واكتسح المنتخب التونسي في أولى مبارياته نظيره منتخب مالي 3/0 في المجموعة الثانية وفي نفس المجموعة فاز منتخب تشاد على تنزانيا 3/0.

فيما تأجلت مباراة السنغال و جامبيا ضمن المجموعة الرابعة بسبب تأخر وصول بعثة المنتخب الجامبي لظروف متعلقة بالطيران حيث وصل المنتخب الجامبي إلى القاهرة فجر اليوم وتأجلت مباراته الافتتاحية في البطولة إلى ظهر الأربعاء المقبل.

تونس منتخب تشاد الكاميرون بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 السنغال وجامبيا تأجيل مباريات أمم أفريقيا ستاد القاهرة الدولي المنتخب المغربي

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