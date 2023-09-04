أحمد موسى: مصر تقول للعالم الآن بكل وضوح "سيناء آمنة"

حرص الإعلامي أحمد موسى، على تقديم حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، من احتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء، مؤكداً أن سيناء شهدت تطويرا شاملا غير مسبوق.

تنمية سيناء

وقال موسى، إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تنمية سيناء بصورة شاملة، حيث حرصت الدولة على إقامة الكثير من الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الشرائح وبجودة عالية، وذلك من أجل الارتقاء بحياة المواطن.

وأضاف في حديثه، أن حماية سيناء تتم من خلال التنمية والتطوير، ولهذا يمكن القول إن الدولة لديها خطة لتوطين مليون مواطن في سيناء حاليا لدعم هذا الملف التنموي.

سيناء آمنة

وتابع: "وسط سيناء تشهد تنمية وتطوير على أعلى مستوى، والقيادة السياسية تريد استقطاب المواطنين لسيناء حتى يعلم العالم بأكمله أن سيناء آمنة وتشهد تطويرا على أعلى مستوى".