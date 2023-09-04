الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نائب: جهود تنموية غير مسبوقة تشهدها سيناء فى عهد السيسى

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

أشاد نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بـتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة جهود التنمية الشاملة في محافظة شمال سيناء، مؤكدا أن سيناء نالت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية على مدى السنوات الماضية، زراعيا وصناعيا واستثماريا.

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متابعة جهود تنمية سيناء

أشار نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إلى لقاء الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء محمد عبدالفضيل، شوشة محافظ شمال سيناء، لبحث ومتابعة الموقف التنفيذي لجهود تنمية شمال سيناء.

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مسار تنموي متكامل

ولفت وكيل دينية الشيوخ إلى أن الرئيس وجه بضرورة صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل، يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر، بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.

وقال عضو الشيوخ إن التحدي بخصوص سيناء، خلال السنوات الماضية كان كبيرا للغاية، وبالخصوص بعد موجة الإرهاب، حيث استطاعت الدولة القضاء عليه والسير في مشروعات تنموية عملاقة.

وأكد نادر أن ما تم في سيناء ومضاعفة ميزانية التنمية  الشاملة بها، والتوجيهات الرئاسية بخصوصها يحسب للرئيس السيسي، ورؤيته الشاملة في النهوض بالوطن ولمستقبل أبنائها.

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الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لجهود التنمية الشاملة بشمال سيناء

النائب نادر يوسف نسيم تنمية سيناء الرئيس عبدالفتاح السيسي مسار تنموي شامل الدكتور مصطفى مدبولي شمال سيناء

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