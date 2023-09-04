برلمانى: تنمية سيناء تستهدف جذب السياحة وتوفير فرص عمل للشباب

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن محافظة سيناء شهدت طفرة تنموية شاملة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية استهدفت إحداث تنمية شاملة في شمال سيناء ججب كل المجالات الإسكان والسياحة والمشروعات الزراعية.

مقومات تنموية

وأوضح "عكاشة"، في تصريحات صحفية، أن القيادة السياسية عملت على استغلال المقومات الطبيعية والبشرية التي تمتلكها سيناء، لتحسين مستوى معيشة المواطنين بها وتوفير حياة كريمة شامل كل الخدمات اللازمة للمعيشة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن القيادة السياسية سعت إلى تحقيق الأمن والاستقرار بسيناء والقضاء على الإرهاب مما أعطى الأمان لأهالي سيناء، وشعورهم بأنهم جزء رئيسي من الدولة المصرية لهم حق الحماية والأمان وتحقيق الأمن والاستقرار لهم.

خطة استراتيجية شاملة

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الدولة وضعت خطة استراتيجية شاملة لتنمية سيناء بالتعاون مع جميع وزارات وهيئات الدولة مما يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة.

ونوه بأن المشروعات التنموية في سيناء ستعمل على توفير فرص عمل للشباب والارتقاء بها وبناء بنية تحتية وخدمية للمستقبل، ما يعود بسيناء وجهة سياحية لكافة دول العالم علاوة على فتح الاستثمار السياحي في سيناء، ما يحدث نقلة نوعية في السياحة.